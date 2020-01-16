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Jo Malone英國梨小蒼蘭推新年版　紅金設計招喜氣

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▲▼Jo Malone新年紅金限定版招喜氣 。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

為了即將到來的農曆新年，JO MALONE LONDON 以深受台灣喜愛的英國梨與小蒼蘭香氣，推出新年限定版英國梨與小蒼蘭系列。瓶身設計以燙金紅標搭配奢華金蓋，是最時尚喜氣的送禮選擇。

▲▼Jo Malone新年紅金限定版招喜氣 。（圖／品牌提供）

▲新年限定版 英國梨與小蒼蘭古龍水，100ml，5,200元。

JO MALONE LONDON 這次推出新年限定版包裝，特地將品牌最熱賣的英國梨與小蒼蘭系列喜氣變身，以燙金紅標搭配華美金蓋，古龍水另附有象徵幸運的紅皮革流蘇吊飾及刻有logo的小金磚，招喚好運到。除了香水外，香氛蠟燭和藤枝擴香皆推出新年限定紅包裝。

▲▼Jo Malone新年紅金限定版招喜氣 。（圖／品牌提供）

▲▼Jo Malone新年紅金限定版招喜氣 。（圖／品牌提供）

▲不限金額無門檻，即可獲得紅禮盒包裝與紅包袋。

活動期間只要於櫃上消費，皆可享有限量紅禮盒包裝服務，消費不限金額即可獲得限量紅包袋，給人滿滿的開運好兆頭。

▲▼Jo Malone新年紅金限定版招喜氣 。（圖／品牌提供）

▲新年限定版 英國梨與小蒼蘭古龍水，30ml，2,600元。

▲▼Jo Malone新年紅金限定版招喜氣 。（圖／品牌提供）

▲新年限定版 英國梨與小蒼蘭居家工藝香氛蠟燭，200g ，2,990元。

▲▼Jo Malone新年紅金限定版招喜氣 。（圖／品牌提供）

▲新年限定版 英國梨與小蒼蘭藤枝擴香組，165ml，3,990元。

▲▼Jo Malone新年紅金限定版招喜氣 。（圖／品牌提供）

▲優雅細緻設計，獲得消費者廣大迴響。

除了以上新年限定活動外，在櫃位上只要消費滿5,000元即可獲得精緻優雅的刺繡香水枕，可噴上個人最愛香氣，讓周圍隨時隨地散發迷人芬芳，不只如此還能收納飾品和鑰匙。

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關鍵字：

jo malone, 香水, 限定, 新年限定版, 香水枕
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