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超犯規的史努比Ｘ日本郵局來了！郵差造型存錢筒超萌，郵票組必收藏

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編輯／Emily　圖／翻攝自snoopy.co.jp、post.japanpost.jp

人氣卡通角色史努比，從最初在《PEANUTS》漫畫中出現，到現在已經70週年了！為了紀念特別的日子，這次與日本郵局合作，推出超可愛的限定款郵票，還有史努比存錢筒、存摺…等一系列周邊商品。1月17日會在日本開賣，史努比迷千萬不能錯過～

▲史努比日本郵局商品。（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

#限定郵票

為了慶祝70週年，日本郵局與史努比合作，推出了限量版郵票。以漫畫中的黃色校車為靈感，校車的窗口部分挖空，史努比、查理布朗…等五個角色的郵票，會從窗口探出頭來，造型超級可愛～除了郵票，還包含五款不同圖案的明信片，這個組合超級值得收藏！

▲史努比日本郵局商品。（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

▲史努比郵票明信片組售價1,230日圓（約台幣334元）。

#史努比存錢筒

這款存錢筒做成史努比的模樣，戴帽子、背著側背包的郵差裝造型Q度加倍！擺在家裡、辦公桌上，既可以存錢，又能當可愛的擺飾。

▲史努比日本郵局商品。（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

▲史努比存錢筒售價1,320日圓（約台幣359元）。

#存摺、資料夾

存摺有直的、橫的兩款，將史努比與查理布朗的逗趣互動，變成手繪感的插畫圖案，印在存摺上，是不是讓你更有動力存錢了呢～

▲史努比日本郵局商品。（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

▲史努比存摺售價560日圓（約台幣152元）。

資料夾同樣是手繪插畫風格，一整組有A4和A5兩種大小，以及票卡夾尺寸，讓你把所有的用品，都換成全套史努比。

▲史努比日本郵局商品。（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

▲史努比資料夾組售價550日圓（約台幣150元）。

#史努比收納包

史努比收納包造型可愛，還有三層設計，可以分層收納不同物品。平常拿來裝雜物或旅行收納用都非常方便。

▲史努比日本郵局商品。（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

▲史努比收納包售價870日圓（約台幣236元）。

史努比風潮不只在日本，也延燒到了韓國，韓國樂天集團就推出一系列相關活動。在樂天博物館有舉辦史努比紀念特展，樂天電影院則推出了「史努比爆米花套餐」，有兩種套餐可以選，分別是史努比手提袋和夜燈，搭配爆米花和飲料，售價分別是 12000 韓元（約台幣 306 元）和 20000 韓元（約台幣 510 元）。史努比夜燈造型可愛，還會發出療癒燈光，讓人超級想擁有～

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關鍵字：

史努比, 日本, 郵局, 周邊, peanuts
fashion.net

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