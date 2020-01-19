IG爆款尼龍包出過年限定版！PRADA把經典三角牌變紅　小資女快搶一波

▲PRADA 農曆新年系列，氣勢又時尚的紅色單品日常也適合。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

春節將近，各家品牌爭相推出「鼠年」相關商品，但PRADA今年的農曆新年系列，並沒有特別帶入「鼠」的元素，而是主力在將品牌經典商品換裝成時髦又喜氣的「紅色」，像是時尚圈十分火紅的尼龍包款，幾乎霸佔了IG版面，此次便推出了紅色三角標誌版本，以及大膽的全紅款式，且只有台北101買得到。

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相信大家都對這款PRADA的爆款肩背包不陌生，此次PRADA的CNY新年系列，主要就是將熱賣商品的黑色款三角標誌換成紅色，比起一般款多了幾分細節，更值得購入！影片中還能看到全紅色的版本，非常應景又有新年喜慶的氣息，但是這些新年限定款式並不像其他有特殊「鼠」含義的新年商品，完全沒有時節的限制，亮眼的紅色在日常中也能成為吸睛又時髦的穿搭單品。

▲PRADA CNY 系列尼龍多功能包，NT＄34,500。（圖／品牌提供，以下同）

除了上方可肩背的款式外，歐美女生們更喜歡這款手提的尼龍包，同樣也推出了紅色標誌款式與紅色新色包款，十分簡約又時髦，且價錢方面相對親民，是小資女孩或學生族群想入手精品包的首選！

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▲PRADA CNY系列hobo尼龍手提包，NT＄21,500。（圖／記者王則絲攝）

新年想應景卻不敢穿太大面積的紅色單品，從小配件或是鞋款下手也是不錯的選擇，PRADA 新年系列中也能看到先前推出過的手機包，小巧可愛的外型很受歡迎，任何尺寸的手機都能裝，現在也有了紅色。

▲PRADA CNY系列尼龍多功能手機包，NT＄12,500。

鞋款部分Cloudbust Thunder運動鞋就比較大膽，是100％的紅色，厚底增高款式份量感較重；簡單的紅白配色休閒鞋則會更適合日常一些。

▲PRADA CNY系列 Cloudbust Thunder紅色運動鞋，NT＄37,000；三角標誌車輪鞋底休閒鞋，NT＄25,000。

髮飾部分的話有非常可愛的髮箍，三角標誌經典又搶眼。現場還有相當多新年系列商品，快趁著過年前去添購時髦新貨吧。

▲三角標誌髮箍，NT＄7,500（圖／記者王則絲攝）



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