約會必勝的5款撒嬌式　耳邊悄悄話、不經意身體接觸必學

▲女孩們記得內建撒嬌模式，戀愛能談得更順利甜蜜。（圖／翻攝自IG/k.suxx，以下同）



編輯/ Lily

人家都說撒嬌的女生最好命，「撒嬌」絕對是愛情催化劑，無論你的對象多麼難撩，通常對溫柔撒嬌沒轍，到底要怎麼做能融化他的心，以下5款必中的撒嬌式，你得學會！

日本網站Sirabee向1,732受訪者進行對撒嬌接受程度的調查，結果顯示男性對於撒嬌的接受程度則一直維持在高位，所以會撒嬌的女生絕對有優勢。

#不經意身體接觸

別因為戀愛久了就忽略身體接觸，不管曖昧或是穩定交往都適用，不經意的勾一下他，都能讓他開心好久。像是一起走路時，拉下他的衣服或是勾手臂，都是幫助拉近距離的好時機。

# 在耳邊講悄悄話

有時候突然靠近他的耳朵小小聲說，能增加彼此親密感。敏感的耳朵碰上口中溫熱感，就能讓他臉紅心跳。

# 從後面抱住他

女生出其不意給男生一個擁抱，絕對會讓他大驚喜，就好像日劇或是韓劇中的橋段，雖說常是男生從背後抱著女生，但反過來也會有不錯效果。

#獨處時再撒嬌

有的男生人前人後兩個樣子，在朋友面前不喜歡和你太親近，那麼你就要把握私下相處時刻，盡可能的溫柔撒嬌，讓他抵擋不了。

#偶爾提出一些小要求

總有女生敗再太過於獨立，在男生面前偶爾也可以示弱一下，可以請他幫忙一些事情，讓他覺得自己被需要，記得要求時要用溫柔口吻，他會更開心喔！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App