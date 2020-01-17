過年追劇爽吃也不怕胖！日本賣翻的2大低卡零食快囤起來

▲過年在家耍廢、追劇或玩牌打麻將，一定要配點涮嘴零食才有fu啊！（圖／《魚干女又怎樣：羅馬假期》劇照）

編輯／Amanda

每年最讓人期待的新春假期即將來臨，放好放滿的7天長假，不論你是爽躺在家追劇、開車出遊或是與親朋好友玩牌打麻將，這些歡樂時光怎麼能少了涮嘴點心的陪伴！雖然想吃但又怕胖？以下2個日本賣翻了的高人氣健康低卡零食快來認識一下，趁年前趕緊將酥脆清爽的杏仁小魚乾和香濃起司鱈魚條囤貨囤起來！

▼▼這組合必買，快點圖▼▼

▲日本杏仁小魚乾（7g x 40包）＋鱈魚起司條（7g x 30條）組合，原價1,260元，特價968元。點我購買。

現在「Her和她」推出杏仁小魚乾40包，加鱈魚起司條70條的超強組合，原價1,260元，特價968元，絕對比單買便宜，過年拿出來跟親朋好友分享，絕對大受好評。

▲日本杏仁小魚乾（7g x 40包）＋鱈魚起司條（7g x 30條）組合，原價1,260元，特價968元。點我購買。

日本超夯健康零嘴：杏仁小魚乾

先前在網上超紅的Fujisawa杏仁小魚乾，是日本小學營養午餐的指定營養補充品，更是許多媽媽都會準備在家裡給小朋友的健康零嘴，因為小魚乾含有豐富鈣質與維生素D等多種營養成分，鈣質甚至比牛奶多20倍！而杏仁也是很受歡迎的堅果之一，其膳食纖維是一般堅果的2倍以上，且富含鈣、鉀、鋅和能幫助血管暢通的維生素E等，不僅是美容聖品，還能提振精神。

▲Fujisawa日本學校團膳專用杏仁小魚乾，7g X40包，原價800元，特價588元。點我購買



而Fujisawa杏仁小魚乾在日本會被視為健康零嘴，有個很重要的原因，其不像我們印象裡的傳統小魚乾，大多香辣重鹹又油膩，雖然吃起來過癮，但含有太多調味料、油脂，容易發胖、負擔重；Fujisawa杏仁小魚乾使用日本國產小魚乾加上美國杏仁，吃起來甜鹹酥脆，但不油不膩，用手拿也不會留下煩人油感，不僅可直接當點心吃，也可配菜配飯吃，當下酒菜搭啤酒更是涮嘴！而且超貼心分裝成7公克小包裝，不怕開了吃不完，一包也僅約34大卡，吃多吃少可自由控制。

越嚼越香的鱈魚起司條

由日本知名品牌一榮食品推出的鱈魚起司條，精選鮮嫩魚肉融入香濃的奶酪起司，營養價值高外，也不同於一般鱈魚條的乾硬，口感扎實有嚼勁但又柔潤好入口，每口咬下都有香濃起司味，越嚼越香，讓人一口接一口停不下來！

而且每一條都是獨立包裝，保持新鮮口感的同時還方便攜帶，放在包包裡隨時嘴饞就能拿出來享用，還不會弄髒手，不論是隨身攜帶、放在辦公室或家裡，都很OK！

▲一榮鱈魚起司條，7g X 30條，原價460元，特價420元。點我購買

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