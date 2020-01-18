日本麥當勞期間限定「大人的奶油派」！巧克力、起司爆漿內餡超罪惡

編輯／Emily 圖／翻攝自mcdonalds.co.jp、misterdonut.jp

麥當勞常讓人覺得是小朋友的最愛，但這次日本的麥當勞為了攻佔大人們的胃，在1/15推出了期間限定的「大人的奶油派」。有比利時巧克力和帕馬森起司兩種口味，酥脆外皮搭配濃郁內餡，專門針對成年人的口味而製作，一口咬下去，絕對會讓幸福感洋溢～

「大人的奶油派」不同於麥當勞原本販賣的蘋果派，將甜膩口感改成符合成人取向的起司、巧克力口味，咬下去還會有半熟內餡流出來，成熟口味讓大人們也無法抗拒。

在 Instagram 查看這則貼文 スイーツちゃん（@popohiyo4126）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 15 日 下午 3:44 張貼

比利時巧克力派有著可可粉混合製成的酥脆外皮，內餡則是滿滿的比利時巧克力醬料，巧克力本身的苦味與甜味混合，達到完美的平衡，不會太甜的口味，完全狙擊成年人的味蕾。

在 Instagram 查看這則貼文 コンビニ スイーツ ♡ sweets（@sweets.wanta）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 15 日 上午 1:29 張貼

帕馬森起司口味有著金黃酥脆外皮，內餡是甜奶油和鹹味起司混合，甜鹹口感吃了比較不容易膩，咬下去之後，會有滿滿的半熟餡料流出來，吃了好療癒～

在 Instagram 查看這則貼文 コンビニ スイーツ ♡ sweets（@sweets.wanta）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 15 日 上午 8:15 張貼

兩款「大人的奶油派」售價150日圓（約台幣41元），目前在日本麥當勞期間限定販售。如果喜歡巧克力相關食物，日本的Mister Donut甜甜圈，近日居然和法國甜點界的代表Pierre Herme合作，推出玫瑰荔枝味波堤、橙香百香果歐菲香、巧克力夾心甜甜圈三款獨創口味，以及三種不同口味的巧克力泡芙，有機會去日本的話，絕對要去吃看看！

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▲玫瑰荔枝味波堤194日圓（約台幣52元）、橙香百香果歐菲香183日圓（約台幣50元）、巧克力夾心甜甜圈237日圓（約台幣64元）。

▲巧克力泡芙草莓、柑橘百香果、焦糖口味，售價248日圓（約台幣67元）。



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