Wedgwood Ｘ W Taipei 紫艷酒吧下午茶　東方風情目不暇給

▲Wedgwood Ｘ W Taipei 紫艷酒吧下午茶。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

英國百年瓷器品牌Wedgwood，近期宣布2020年將與W Hotel的紫艷酒吧合作，在每個季節推出聯名餐點，結合紫艷的中式料理與Wedgwood餐瓷，呈現出更多元混搭的美麗風情，首季以「FLOWERY YEN花艷」為主題登場，共有5款特色港點與3款茶點，搭配6款調飲，並使用Wedgwood漫遊美境與牡丹系列餐瓷，未食前眼睛就先驚艷。

「FLOWERY YEN花艷」使用Wedgwood去年在台推出的Paeonia Blush牡丹系列的人午茶組，打造每個顧客的熱飲品，不佔桌面空間的雙層設計，加上富貴華麗的牡丹圖案，與下午茶提供的港式點心相互呼應。

而搭配5款特色港式糕點與3款蒸點的餐盤，則是Wedgwood旗下Wonderlust漫遊美境系列，其創作靈感源自世界各國的文化元素，選出其中瑰麗紅寶、東方珍寶、藍塔物語、山茶花之戀4個主題，以符合本次東方風情的意向，花朵圖騰與充滿中式特色的筆觸，加上塔樓等文化元素，與餐點相得益彰。

「FLOWERY YEN花艷」下午茶套餐即起至3／31提供，含有5款特色港點與3款茶點，並包括4杯調飲與咖啡茶品無限續杯，每套售價1,800元（未含服務費）。

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