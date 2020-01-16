fb ig video ETtoday search mobile

Wedgwood Ｘ W Taipei 紫艷酒吧下午茶　東方風情目不暇給

> >

▲Wedgwood Ｘ W Taipei 紫艷酒吧下午茶。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

英國百年瓷器品牌Wedgwood，近期宣布2020年將與W Hotel的紫艷酒吧合作，在每個季節推出聯名餐點，結合紫艷的中式料理與Wedgwood餐瓷，呈現出更多元混搭的美麗風情，首季以「FLOWERY YEN花艷」為主題登場，共有5款特色港點與3款茶點，搭配6款調飲，並使用Wedgwood漫遊美境與牡丹系列餐瓷，未食前眼睛就先驚艷。

▲Wedgwood Ｘ W Taipei 紫艷酒吧下午茶。（圖／記者蔡惠如攝）

「FLOWERY YEN花艷」使用Wedgwood去年在台推出的Paeonia Blush牡丹系列的人午茶組，打造每個顧客的熱飲品，不佔桌面空間的雙層設計，加上富貴華麗的牡丹圖案，與下午茶提供的港式點心相互呼應。

▲Wedgwood Ｘ W Taipei 紫艷酒吧下午茶。（圖／記者蔡惠如攝）

而搭配5款特色港式糕點與3款蒸點的餐盤，則是Wedgwood旗下Wonderlust漫遊美境系列，其創作靈感源自世界各國的文化元素，選出其中瑰麗紅寶、東方珍寶、藍塔物語、山茶花之戀4個主題，以符合本次東方風情的意向，花朵圖騰與充滿中式特色的筆觸，加上塔樓等文化元素，與餐點相得益彰。

▲Wedgwood Ｘ W Taipei 紫艷酒吧下午茶。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Wedgwood Ｘ W Taipei 紫艷酒吧下午茶。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Wedgwood Ｘ W Taipei 紫艷酒吧下午茶。（圖／記者蔡惠如攝）

「FLOWERY YEN花艷」下午茶套餐即起至3／31提供，含有5款特色港點與3款茶點，並包括4杯調飲與咖啡茶品無限續杯，每套售價1,800元（未含服務費）。

▲Wedgwood Ｘ W Taipei 紫艷酒吧下午茶。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Wedgwood Ｘ W Taipei 紫艷酒吧下午茶。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Wedgwood Ｘ W Taipei 紫艷酒吧下午茶。（圖／記者蔡惠如攝）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

Wedgwood, W Taipei, 紫艷酒吧, 下午茶
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

2020年即將「鹹魚翻身」的星座大公開　牡羊跟豬隊友說掰掰、射手財運爆發

2020年即將「鹹魚翻身」的星座大公開　牡羊跟豬隊友說掰掰、射手財運爆發

日本男生票選最愛女生髮型　馬尾第二名，冠軍讓人好想疼

日本男生票選最愛女生髮型　馬尾第二名，冠軍讓人好想疼

染髮老是愛掉色？從2大關鍵因子下手　輕鬆鎖住髮色更持久

染髮老是愛掉色？從2大關鍵因子下手　輕鬆鎖住髮色更持久

分手後「絕不復合」的3大星座！射手換一個就好、摩羯超狠心 同居揭穿假象！男生最看不慣女友的行為TOP3：能多久不洗頭？ 侯佩岑5歲兒比老公暖：「穿太短人家會看你！」暗示黃先生該送上「花鑽包」 為澳洲大火盡一份心力　4方法領養無尾熊、買小熊餅乾救助無辜小生命 歐陽娜娜平底鞋走紅毯遭酸路人　迪麗熱巴「台灣禮服」上身驚艷全場 難怪瘦不下來！最容易踩的「5個」發胖地雷，第4個真的長知識 日本專家揭秘5大洗頭NG習慣導致掉髮！　最後一項超多女生都在犯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面