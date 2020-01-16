▲CITIZEN慶超級鈦50周年，發表首波慶祝錶款。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN於1970年發表全球首款鈦金屬錶殼的腕錶，劃時代突破的超級鈦技術今年邁入50周年，首發慶祝錶款回歸日系內斂設計，推出CC3085-51E與CC3081-52E兩款F150光動能GPS衛星對時腕錶，今由中職樂天桃猿隊球員詹智堯與王溢正演繹新錶，兩人不約而同表示時間對球員而言很重要，必須照表操課才能維持最佳狀態。

▲CITIZEN超級鈦50周年活動邀樂天桃猿隊球員王溢正（左）與詹智堯擔任嘉賓。（圖／品牌提供，以下同）

率先業界發表超級鈦腕錶的CITIZEN，也靠嶄新技術維持最佳狀態，催生超級鈦錶款的歷史背景是人類剛成功登月球，設備中運用不少鈦材質，CITIZEN看上其堅固且耐磨損、重量僅同佔體積不鏽鋼的六成、耐腐蝕性且親膚性好，因此用於錶款上，並持續研發鍍色技術，自豪表示是業界唯一從製作鈦金屬錶殼、鍍色都在自家工坊完成的鐘錶品牌。

▲CITIZEN光動能GPS衛星對時錶CC3085-51E腕錶（左）59,000元，CC3081-52E腕錶49,000元。

慶祝超級鈦錶款問世半世紀，首發錶款F150光動能GPS衛星對時錶共有銀色與DLC黑色鈦金屬兩款，秒針與時標等細節處均點綴橘色，靈感源自鈦金屬在鑄造時所產生的色澤，在黑色面盤映襯下更顯出色。

▲Hebe廣告款輕奢光ES9444-50B光動能錶也是以鈦金屬打造，呈現櫻花粉紅金色調，29,900元。

由Hebe代言的女錶也有多款輕盈鈦金屬新作，主打輕奢光全球多局電波腕錶，當中亞洲限定款、Hebe於廣告所戴的ES9444-50B腕錶，重量只有32公克相當輕盈，整只錶鍍上櫻花粉紅金顯得溫柔優雅，被視為最能襯托亞洲女性膚色的色調。