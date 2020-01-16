李晶晶露馬甲線站台自家概念店　中文突飛猛進親口解釋「美沿帽」

▲「晶晶體」掌門人名媛李晶晶挑戰用全中文介紹渡假概念店單品。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

名媛李晶晶除了首都客運千金身份，現在又身兼sun‧day渡假概念店主理人，於今（16日）站台自家門市開幕活動，連父母與妹妹都親自前來力挺，李晶晶介紹起店內單品相當用心，不僅從頭到尾挑戰全中文，還大方分享，「我最新學到的詞是『帽沿』。」

▲李晶晶以主理人身份現身sun‧day渡假概念店，父母及妹妹全家人到場支持。（圖／品牌提供）

李晶晶近日忙於成立自家sun‧day渡假概念店，今日以主理人身份亮相，穿著中空炫腹裝搭配長版罩衫，以呼應店面渡假風格，一舉一動相當翩翩起舞。此外，連身為首都客運董事長的父母與妹妹都到場支持，李晶晶則俏皮回應，「他們應該是想看看我最近每天不在家都在忙什麼。」至於爸爸媽媽選中店內哪樣單品？李晶晶相當貼心，「爸爸媽媽其實出國前就有選帽子了，我媽媽喜歡可以折的，丟進袋子裡很方便。」

▲李晶晶現學現賣「美沿帽」選帽子偏愛尺寸大一點的，滾邊款NT$3,990（二月底上市）。（圖／品牌提供）

身為品牌主理人的李晶晶，對店內單品可是下了不少功夫，不僅能夠挑戰全中文介紹，還大方分享學習進度，「我最喜歡店內的『美沿帽』，這是我們幫它取的名字，也是我新學到的詞，是帽子最外面一圈。」

當然對於時尚潮流十分敏銳的李晶晶，也現場傳授了自己選帽子的小秘密，「我選帽子會找size大一點的，如果你臉型比較長瘦，那帽子的brim（帽沿）就不要太寬。」李晶晶還透露，9歲女兒伊莉莎白已經會管自己的打扮，「上次我急著出門就綁了一個ponytail （單馬尾）用一個scrunch（髮圈），結果她就說『媽媽你這樣有點亂。』」言談之中流露母女深厚感情。

▲sun‧day渡假概念店引進女孩們渡假配件，Ecua-Andino（EA）新品草呢帽、Voda Swim美胸神器都暗藏其中 。（圖／品牌提供）

時尚選品店sunday渡假概念店以清爽的西班牙風格打造，各種渡假配件一店就能搞定，獨家販售品項包括李晶晶大愛的兩款Ecua-Andino（EA）新品草呢帽、四款「經典美沿帽」分別提供滾邊款與刺繡款；此外，Voda Swim美胸神器比基尼在店內也有多色可選擇，或是李晶晶身上的防曬罩衫，也是她出國渡假的必帶配件。



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