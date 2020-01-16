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邵翔深情喊話小蠻：「愛你愛你」閃爆，合體漢米爾頓新品發表秒下手情侶對錶

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▲小蠻、邵翔今一同出席漢米爾頓新品上市記者會，佩戴錶款細節。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

瑞士鐘錶品牌漢米爾頓（HAMILTON）今（16日）於台北信義遠百A13舉辦新品上市記者會，特別邀請到了小蠻與邵翔這對模範情侶來演繹漢米爾頓2020新品錶款，兩人在今年是首度合體亮相，小蠻不斷對著邵翔喊：「帥，帥！」，邵翔也甜蜜回應：「愛你愛你」，閃爆現場！

▲漢米爾頓新品上市 。（圖／品牌提供）

▲小蠻、邵翔7年感情長跑仍然甜蜜蜜。（圖／品牌提供，以下同）

小蠻、邵翔近期拍攝新戲「男盜女很賊」，兩人角色從陌生、對峙互罵到產生火花的劇情，讓邵翔感覺：「好像又重新談一次戀愛」，愛情長跑七年的兩人到現在依然像是熱戀中的情侶一樣，依然喜歡膩在一起，小蠻也透露：「就算分開也要隨時傳訊息」，好感情人人稱羨。

▲漢米爾頓新品上市 。（圖／品牌提供）

▲漢米爾頓新品上市 。（圖／品牌提供）

小蠻今日一身削肩白色洋裝氣質現身，配戴漢米爾頓柏登系列錶款，小蠻表示今天是第一次使用手上鍊錶款，突然可以體會男生熱愛手錶的心情，也認為「酒桶型」錶殼中性的外型相當百搭。

隸屬於漢米爾頓美國經典家族的柏登手上鍊系列，設計靈感來自於30、40年代風靡歐美的造型，此次全新推出復刻版，總共有白色、藍色以及綠色的錶面可挑選，並搭配黑色、藍色與咖啡色錶帶。

▲漢米爾頓 。（圖／記者王則絲攝）

▲柏登手上鍊BOULTON MECHANICAL系列共有三款顏色，定價NT＄27,600。（圖／記者王則絲攝）

而邵翔今日所配戴的則是CHRONO-MATIC 50，黑、白、紅三色對比設計與濃厚的太空風格，讓邵翔直呼：「帥炸！」，陽剛外型散發美式肌肉線條感，除了可以搭配如今天穿的西裝，邵翔也推薦大家可以搭配皮衣、牛仔外套等單品。

此款是為慶祝自動上鍊計時碼表機芯問世50週年所推出的復刻紀念版，不僅全球限量，台灣的最後配額更是超限量20只！

▲漢米爾頓新品上市 。（圖／品牌提供）

▲漢米爾頓新品上市 。（圖／品牌提供）

▲Chrono-Matic 50 限量款，定價NT＄81,400。

最後，小蠻、邵翔也提到，兩人都十分喜歡潛水，一直想要買一對潛水錶，所以今天已分配好，一人買對錶，一人買潛水錶，總共準備入手兩對情侶錶。

▲漢米爾頓 。（圖／記者王則絲攝）

▲兩人一直想要擁有一對潛水錶，卡其海軍系列「蛙人」，定價NT＄34,100。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

漢米爾頓, Hamilton, 小蠻, 邵翔, 柏登
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