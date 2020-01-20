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「UNO紙牌」大升級！極簡暗黑風好有科技感　網友跪求量產

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@warlesonoliveira

UNO是很多人都玩過的紙牌遊戲，鮮豔的紅、黃、藍、綠四色卡牌，迴轉、變換顏色…等功能牌，大家一定都有印象。原先的紙牌設計簡單醒目，卻少了點美感，有名網友分享了自己的卡牌設計，採用極簡風格，以全黑底色搭配彩色線條，再加上簡易圖示，讓UNO牌瞬間質感提升。

▲極簡風UNO牌。（圖／翻攝自IG@warlesonoliveira）

由網友Warleson Oliveira設計的UNO卡牌，採用極簡風格，整體以黑色為主色調，紅、黃、藍、綠四色卡片則是單色牌面。上面的圖示全部縮小，並以彩色線條描繪，具有簡潔的科技感，與原本圖案、字體都超大又顯眼的UNO牌風格迥異。

▲極簡風UNO牌。（圖／翻攝自IG@warlesonoliveira）

▲極簡風UNO牌。（圖／翻攝自IG@warlesonoliveira）

▲極簡風UNO牌。（圖／翻攝自IG@warlesonoliveira）

這款極簡暗黑版UNO牌目前還只是個設計構想，雖然有在進行集資，卻還沒有真的推出，許多人看到質感大大提升的設計都很喜歡，紛紛跪求趕快量產！真的有販售一定會購入的～

▲極簡風UNO牌。（圖／翻攝自IG@warlesonoliveira）

真正的UNO牌是由Mattel遊戲公司生產推出，其實除了基本版卡牌，也會不時和當下流行的電影、卡通…合作，推出特殊設計的卡牌。像前一陣子超火紅的迪士尼動畫《冰雪奇緣2》、漫威最熱門的《復仇者聯盟》都曾經合作過，就連韓國人氣團體防彈少年團（BTS）也有推出專屬款！印有角色圖案的設計，讓卡牌不再單調，還特別能吸引粉絲族群～

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關鍵字：

UNO, 紙牌, 遊戲, 設計, 極簡
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