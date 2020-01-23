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2020染髮首選不敗棕色系！增加玫瑰、亞麻調　滿滿春天初戀感

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不敗的棕色髮色不僅大多不用漂，不挑膚、顯白掃黃，對於黃肌來說也相當友好，是很多女孩染髮時首選！今天帶來韓國髮型師推薦的2020初春「棕色系」髮色推薦，年前染髮可以考慮看看！

2020棕髮色推薦1：FRENCH BROWN

這款法式棕是最近在韓國很大勢的棕色髮色，不用漂髮色就相當漂亮，在紅棕色的基礎下、又多了一點灰色調，不僅顯白襯膚、也讓髮色更有質感。

▲棕色髮推薦。（圖／美人圈）

在不同光線下也會呈現不同髮色的感覺，算是一款基本款的棕色髮，基本款不出錯的初戀髮色！

▲棕色髮推薦。（圖／美人圈）

2020棕髮色推薦2：COOPER BROWN

COOPER BROWN就是偏比較亞麻棕的髮色，是一款比較亮眼的棕色髮色，可以漂、也可以不漂，髮色雖然較亮但是不顯黃、對於黃肌來說只要注意黃色比例不要過高、一樣有顯白掃黃的效果！

▲棕色髮推薦。（圖／美人圈）

這種偏亮的棕色系會讓頭髮看起來比較輕盈，對於捲度也有看起來比較立體的效果，非常適合捲髮，推薦給有燙髮的女孩！

▲棕色髮推薦。（圖／美人圈）

2020棕髮色推薦3：GOLDEN ORANGE BROWN

接下來的春夏、這種金橘棕色也是大勢的棕色髮色之一，這種明亮的髮色非常有春夏感，讓人看起來相當亮眼！

▲棕色髮推薦。（圖／美人圈）

而且更重要的事，這種金橘棕色提亮膚色的效果非常高，不化妝、素顏也不突兀，很多韓星在春夏的髮色首選也都是這種金橘棕色！

▲棕色髮推薦。（圖／美人圈）

2020棕髮色推薦4：PURE ROSE BROWN

最後就是這款最近紅到不行的玫瑰霧棕色，偏玫瑰色調的棕色髮色超級顯白掃黃、肌膚馬上亮一階，提亮膚色效果很高，黃肌也可以安心駕馭！

▲棕色髮推薦。（圖／美人圈）

不僅不用漂就可以染出來，在棕色的基礎下隨著光線透出淡淡玫瑰色，非常有女人味的髮色，讓人一眼心動的「桃花髮色」推薦！

▲棕色髮推薦。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自쌤시크、IG@picture_to_dream、@z.min_、@yeon.juuuu、@nulhanul、@950914s2、@chah.miso、@chahongroom_sinnonhyeon

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

髮色, 髮型, 頭髮, 染髮, 棕色
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