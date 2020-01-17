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皇室敏感時機凱特王妃亮相　穿630元黑白洋裝對尬梅根4萬毛衣

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▲凱特王妃 。（圖／達志影像）

▲凱特王妃出席英國皇家退伍軍人節，造型獲得網友一片好評，黑白格紋裙只要台幣630元 。（圖／達志影像）

記者鮑璿安 ／外電報導

近日英國王室風波鬧得沸沸揚揚，凱特王妃與威廉王子雖在風口浪尖上，仍是一同出席英國皇家退伍軍人節，回到時尚角度，凱特王妃穿著一身軍綠色大衣，內搭黑白格紋裙裝俐落有型，而後也被眼尖網友發現，這件裙子來自快時尚品牌ZARA，售價僅630元，隨即搶購一空。

▲凱特王妃 。（圖／達志影像）

▲凱特王妃 。（圖／達志影像）

▲凱特選擇Alexander Mcqueen 軍綠色大衣內搭ZARA黑白格紋裙相當俐落 。（圖／達志影像）

凱特王妃與威廉王子在經歷哈利與梅根決定淡出王室的風波過後，一同現身英國皇家退伍軍人節，閉口不談皇家事件，身為時尚教科書的凱特王妃這回選擇Alexander Mcqueen 軍綠色大衣，全身包緊緊，運用俐落剪裁彰顯優雅氣質，而後脫下外衣，內搭黑白格紋裙裝，領口處採用蝴蝶結點綴，搭配簡單的收腰方式襯托身型，裙長及小腿肚的設計也十分得體，用百褶裙襬收尾，穿在凱特身上再完美不過。

畫面曝光之後也被網友發現，這件黑白裙子原來並非名牌，而是出自快時尚平價品牌ZARA旗下單品，並且折扣過後售價僅台幣630元，當然立刻在凱特帶貨之後銷售一空。

在這敏感時機，也難免與話題人物梅根比一比，恰好梅根在15日出席溫哥華婦女機構，以米色針織毛衣搭配黑褲笑著與機構人員合照，不過光是毛衣就來自美國品牌The Row，售價約4萬元，與凱特的衣著差距顯然拉開，也再度為妯娌兩人增添話題。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

凱特王妃, 梅根, 威廉, 哈利, 王子, 皇室, 英國, ZARA
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