LIFE・經典／傳奇筆記本MOLESKINE　書寫永遠是傳承最美的方式

▲MOLESKINE筆記本。（圖／品牌提供。以下同）

文／Elisa

雖然現在的我們日日都接觸鍵盤，留下我們的心聲，但對許多人而言，最富詩意的傳承仍是書寫，用紙與墨寫下的印記，不容更改，也不會死去，好寫的筆比比皆是，能遇到心儀的筆記本卻要靠運氣，如果你也喜愛書寫，你需要知道的品牌就是MOLESKINE。

▲MOLESKINE多款色調的筆記本。

這傳奇的筆記本擁有一個斷層的歷史，兩個世紀以前，歐洲藝術家與知識份子用它來紀錄他們的詩句、創作與心情，它曾在文森・梵谷、畢卡索、海明威等人的手中流轉，直到20世纪的旅行作家布鲁斯・查特文（Bruce Chatwin）賦予它們一個稱號「MOLESKINE」。

Moleskine源於法語「鼴鼠皮」的意思，在還沒有電腦的時代，所有的文字思想都必須記錄在一個可靠的筆記本之上，在當時這是一個稱號與形容詞，並不代表任何品牌，一本優秀的筆記本，可能源於任何一家精緻手藝的小家庭公司。

1986年，最後一間位於法國圖爾的家庭製造商倒閉，傳奇好用的筆記本已經不再生產，查特文在著作《歌之版圖》中留下一句Le vrai moleskine n’est plus（真正的Moleskine已經不復存在了），表達他的不捨，彷彿在跟一位老友告別。

▲Bruce Chatwin的作品《歌之版圖》封面。

1997年，一間義大利米蘭的小型出版商試圖復興此類的傳奇筆記本，並正式命名「MOLESKINE」，此後成為傳奇筆記本的代名詞。

▲MOLESKINE已從一間小工廠，變成國際性的品牌。

市面上筆記本何其多，為何MOLESKINE如此特別，品牌旗下的經典筆記本款式，黑色皮面觸感，搭配簡潔方型、固定彈簧條設計，可擴張的封底內袋，以及保存年限最長可達200年的無酸紙，都是經典特色。

而採用的裝訂方法，堅固的固定紙張，攤開180度進行紀錄，也不容易掉落，每本筆記本都有追蹤碼，提供售後服務，現代人手寫的機率已經不多，為何不選擇更好的筆記來陪伴？

▲耐用易保存是產品特色。

手機等科技產品，簡化了我們紀錄生活的方式，大部分往往飛鴻雪泥，若有真想記憶下來的事，試試書寫吧，它會靜靜安穩的陪伴著你，直到有天你將它開啟，重溫那個記憶時刻，那是冰冷的螢幕無法提供的溫暖。

▲MOLESKINE因應時勢，也推出結合數位裝置的數位筆記本，能透過數位筆將所寫的文字與圖轉化成數位檔案。（圖／品牌提供）