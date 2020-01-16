王心恬鍾情400萬喬治傑生魚盤　當藝術品捨不得裝海鮮

▲喬治傑生參加台北當代藝術博覽會特展，展出銀雕傑作與古董珍品。（影／記者林明瑋攝）

記者陳雅韻、林明瑋／台北報導

2020台北當代藝術博覽會特展今起至19日於台北南港展覽館一館登場，匯集國際頂尖藝廊與藝術品，百年丹麥皇室精品喬治傑生（Georg Jensen）也首度參展，端出當代的銀雕代表傑作與博物館級的古董珍藏作品，名模王心恬今搶先鑑賞，深深被身價逾442萬元的流線型魚盤吸引，完全顛覆她過往只鍾情對稱、古典設計的喜好，若可以做一件專屬的銀器，愛做菜的她說：「最想做盤子，有槌痕的那種！」

▲名模王心恬現身台北當代藝術展，與喬治傑生著名的花園果缽合影，4,421,100元。（圖／品牌提供，以下同）

▲王心恬眼光停留在銀雕魚盤No.1026，4,421,100元。

王心恬因主持室內設計節目，開始體會居家擺飾的重要。喬治傑生每件身價超過百萬元的銀器，除了功能性，更是具畫龍點睛之效的裝飾品，被許多豪宅主人納為珍藏，王心恬笑稱才捨不得將漢寧古柏（Henning Koppel）的魚盤拿來裝魚，肯定要當藝術品般珍惜，現階段她靠買經典飾品與腕錶過乾癮，已繳過不少「時尚學費」的她透露：「男生送項鍊給我最能打動我，因為我沒收過項鍊，有送我會記住他。」

▲名模王心恬仔細欣賞喬治傑生銀雕大師Dorothe的精巧工藝。

▲喬治傑生於台北當代藝術博覽會展出經典銀器作品。

走一趟喬治傑生的銀雕特展，便能領略品牌百年來銀器風格的轉變，體會生活美學與藝術設計的演進，從最初創辦人喬治傑生先生創作的花園果缽No.1397感受到喜愛從大自然取材的新藝術風格，他的摯友、身兼藝術家與醫生身分的約翰羅德（John Rohde）風格與他相近，但更講求對稱、穩重，國王缽是其代表作。

▲當代最具影響力的工藝設計師馬克紐森創作的銀雕茶組 NO.7，3,860,000元。

邁入千禧世代，喬治傑生與工業設計大師馬克紐森（Marc Newson）、日本建築大師隈研吾合作，各創作一組銀雕茶組，風格大不同，前者的銀器邊緣有籐編裝飾，靈感源自與奶奶喝下午茶的美好記憶；隈研吾創作的茶具組則流露濃濃和風，銀器經硫化處理呈現烏黑色澤，再覆上銀質交叉網格，形成如茶具組名稱KUSA「草」之意象。

▲喬治傑生與日本建築大師隈研吾合作的KUSA純銀茶具組，2,450,000元。