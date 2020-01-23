【懶人包】2020春節全台百貨營業時間　除夕提早打烊別白跑

▲百貨春節檔期除夕均提早打烊，民眾逛街要注意時間喔。（圖／pixabay）
記者蔡惠如／綜合報導
明（1／24）就是除夕團圓夜，百貨除部分餐飲外均提前打烊，讓服務人員也一同回家吃年夜飯、與家人團圓，春節假期期間，各家百貨特別營業時間這裡看。
全台新光三越
（圖／新光三越製表）
全台遠東百貨
（圖／遠百製表）
全台SOGO
（圖／SOGO製表）
微風廣場
（圖／微風製表）
寶麗廣塲BELLAVITA
1／24（除夕）休館一天
1／25～1／28（初一至初四）10：30～22：00
美麗華百樂園
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：30
三創生活園區
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：00
MITSUI OUTLET PARK林口三井
1／24（除夕）10：30～18：00
1／25～1／28（初一至初四）10：00～22：00
統一時代百貨
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／29（初一至初五）11：00～22：00
台北101購物中心
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：00
大葉高島屋
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：00
iFG遠雄廣場
1／24（除夕）11：00～17：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：00
中和環球購物中心
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：00
環球購物中心南港車站
1／24（除夕）10：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）10：00～22：00
環球購物中心板橋車站
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：00
比漾廣場
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：00
台茂購物中心
1／24（除夕）11：00～17：00
1／25～1／28（初一至初四）10：30～22：30
大江購物中心
1／24（除夕）10：30～18：00
1／25～1／28（初一至初四）10：30～22：30
新竹巨城購物中心
1／24（除夕）11：00～17：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：00
MITSUI OUTLET PARK 台中港三井
1／24（除夕） 10；30～17：00
1／25～1／28 （初一至初四）10：30～21：30
中友百貨
1／24（除夕）10：30～18：00
1／25～1／28（初一至初四）10：30～22：00
廣三SOGO
1／24（除夕）10：30～18：00
1／25～1／28（初一至初四）10：30～22：00
南紡購物中心
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）10：30～22：00
高雄統一夢時代
1／24（除夕）10：30～17：00
1／25～1／28（初一至初四）10：30～22：30
高雄草衙道
1／24（除夕）10：30～18：00
1／25～1／30（初一至初六）10：30～22：00
漢神巨蛋購物中心
1／24（除夕）10：30～18：00
1／25～1／28（初一至初四）10：30～22：30
環球購物中心屏東店
1／24（除夕）10:30～18:00
1／25～1／28（初一至初四）10:30～22:30