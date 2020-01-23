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【懶人包】2020春節全台百貨營業時間　除夕提早打烊別白跑

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▲▼購物、逛街示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲百貨春節檔期除夕均提早打烊，民眾逛街要注意時間喔。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

明（1／24）就是除夕團圓夜，百貨除部分餐飲外均提前打烊，讓服務人員也一同回家吃年夜飯、與家人團圓，春節假期期間，各家百貨特別營業時間這裡看。

全台新光三越

▲2020鼠年春節百貨特別營業時間。（圖／各百貨提供）

（圖／新光三越製表）

全台遠東百貨

▲2020鼠年春節百貨特別營業時間。（圖／各百貨提供）

（圖／遠百製表）

全台SOGO

▲2020鼠年春節百貨特別營業時間。（圖／各百貨提供）

（圖／SOGO製表）

微風廣場

▲2020鼠年春節百貨特別營業時間。（圖／各百貨提供）

（圖／微風製表）

寶麗廣塲BELLAVITA
1／24（除夕）休館一天
1／25～1／28（初一至初四）10：30～22：00

美麗華百樂園
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：30

三創生活園區
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：00

MITSUI OUTLET PARK林口三井
1／24（除夕）10：30～18：00
1／25～1／28（初一至初四）10：00～22：00

統一時代百貨

▲2020鼠年春節百貨特別營業時間。（圖／各百貨提供）
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／29（初一至初五）11：00～22：00

台北101購物中心
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：00

大葉高島屋
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：00

iFG遠雄廣場
1／24（除夕）11：00～17：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：00

中和環球購物中心
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：00

環球購物中心南港車站
1／24（除夕）10：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）10：00～22：00

環球購物中心板橋車站
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：00

比漾廣場
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：00

台茂購物中心
1／24（除夕）11：00～17：00
1／25～1／28（初一至初四）10：30～22：30

大江購物中心
1／24（除夕）10：30～18：00
1／25～1／28（初一至初四）10：30～22：30

新竹巨城購物中心
1／24（除夕）11：00～17：00
1／25～1／28（初一至初四）11：00～22：00

MITSUI OUTLET PARK 台中港三井
1／24（除夕） 10；30～17：00
1／25～1／28 （初一至初四）10：30～21：30

中友百貨
1／24（除夕）10：30～18：00
1／25～1／28（初一至初四）10：30～22：00

廣三SOGO
1／24（除夕）10：30～18：00
1／25～1／28（初一至初四）10：30～22：00

南紡購物中心
1／24（除夕）11：00～18：00
1／25～1／28（初一至初四）10：30～22：00

高雄統一夢時代
1／24（除夕）10：30～17：00
1／25～1／28（初一至初四）10：30～22：30

高雄草衙道
1／24（除夕）10：30～18：00
1／25～1／30（初一至初六）10：30～22：00

漢神巨蛋購物中心
1／24（除夕）10：30～18：00
1／25～1／28（初一至初四）10：30～22：30

環球購物中心屏東店
1／24（除夕）10:30～18:00
1／25～1／28（初一至初四）10:30～22:30

關鍵字：

百貨, 春節, 新年, 農曆年, 營業時間, 特別營業時間, 打烊, 提早
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