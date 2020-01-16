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年前微整幫助補人緣、運勢　醫師：只有一件事情要注意

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▲▼年前微整幫助補人緣、運勢。（圖／翻攝自IG）

▲大部分女生都不滿意自己五官，追求美還要更美。（圖／翻攝自IG/fallininm）

記者曾怡嘉 / 台北報導

趕在農曆年前，許多愛美女生都希望可以微調五官，開運過新年。光澤診所皮膚科陳姿秀醫師表示，最近詢問微整來開運的民眾越來越多，主要是微整可以在短時間內完成治療，幾乎零恢復期，可說是最快變美的捷徑。

▲▼年前微整幫助補人緣、運勢。（圖／翻攝自IG）

▲臉的面相能夠影響人的運勢。

命理大師李玉珮老師表示，從一個人的面相大概可以判斷他的運勢走向，每個人的五官不同，都有不同的吉凶顯現。而面相五官若有缺陷則會影響運勢；老師建議若想擁有好運勢，可以透過五大重點調整。臥蠶是最強桃花運的面相，臥蠶飽滿對異性具有吸引力；山根則代表人我對待關係，在面相則代表事業、婚姻、社會地位等。

▲▼年前微整幫助補人緣、運勢。（圖／翻攝自IG）

▲微整前可依照個人條件與醫師討論溝通。

夫妻宮在太陽穴的位置，主管婚姻好與壞的信息，也代表夫妻間的生活質量和生活和諧程度高度；下巴是看一個人的老運，也代表支撐力、沉穩力、堅持力及韌性；而臉頰凹陷是苦命相之一，臉頰凹陷的人沒有助力、沒有福氣，給人一種面向單薄的感覺。

而如何藉由微整調整五官面相呢？皮膚科陳姿秀醫師表示若先天沒有臥蠶，可透過小分子玻尿酸協助，想調整山根與下巴則可選擇玻尿酸與晶亮瓷，太陽穴及頰凹處則可透過童顏針、少女針、晶亮瓷...等做填補。

▲▼年前微整幫助補人緣、運勢。（圖／翻攝自IG）

▲想調整五官不一定得靠醫美，彩妝也有不錯的效果。

藉由醫美改善五官面相，透過微整形雖然方便又快速，但是進行微整之前，最好先跟醫師做好詳細溝通，並且經過詳細診斷評估，再視個人需求與期待，進行量身打造微整，才能獲得理想改善。

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關鍵字：

面相, 運勢, 微整, 新年
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