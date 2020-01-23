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2000元至萬元男友禮物清單！CK one香水超質感、Dickies外套能變出掛頸包

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▲禮物清單。（圖／品牌提供）

▲2000元至萬元男友新年禮物清單揭曉，超質感小物保證男友滿意。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

為了迎接農曆鼠年，也該找個時機好好犒賞男友一波，還沒想好要送什麼禮物給另一半的妳，可以參考以下清單，從穿搭乃至香氛各類單品入手，幫男友打扮帥帥過年去！

CALVIN KLEIN鼠年限定中性香水

▲禮物清單。（圖／品牌提供）

▲CK one鼠年限定香水100ml，NT$2,050。（圖／品牌提供）

CK one是世界上首款中性淡香水，這回也悄悄換上鼠年紅色包裝，結合品牌Logo打造奢華感，而口味則偏向清新綠茶香氣，沒有特別性別界限，不論價格或是味道都是一款相當好入手的單品。

Dickies®多袋外套一秒變包包

▲禮物清單。（圖／品牌提供）

▲禮物清單。（圖／品牌提供）

▲撞色連帽上衣附可拆卸小袋，NT$2,180。（圖／品牌提供）

潮人最愛的Dickies®針對鼠年特別設計多功能外套，延續一貫的工裝概念，服裝上的紅色Logo小袋與帶子分別拆卸後，就可組合成一個獨立的胸前小物掛袋，也可吊在褲子腰部的小鐵圈上，豐富穿搭多樣性，同時CP值也超高，買外套就等於入手包包。

adidas Originals巨萌米老鼠鞋

▲禮物清單。（圖／品牌提供）

▲禮物清單。（圖／品牌提供）

▲禮物清單。（圖／品牌提供）

▲Stan Smith 3D（圖一）和Superstar「Out of Office」系列（圖二、三），均NT$4,290。（圖／品牌提供）

adidas Originals這回找來經典迪士尼動畫角色米老鼠，以及兩款品牌最經典的鞋款Stan Smith和Superstar呈現新年限定系列，Stan Smith 3D以極具突破性的3D立體技術印製鞋面及鞋墊，搭配3D眼鏡銷售；Out of Office款式在鞋身上直接注入米老鼠的俏皮，以手寫印刷「Out of Office」文字相當有趣，不分性別都能輕鬆上腳。

ECCO春夏新鞋

▲禮物清單。（圖／品牌提供）

▲ECCOMULTI-VENT翱翔系列防水透氣一次到位，NT$8,380至NT$8,980。（圖／品牌提供）

ECCOMULTI-VENT翱翔系列延續經典鞋款，注入亮麗的撞色，融合犛牛皮與小牛皮，外型相當實穿；機能上則應用GORE-TEX SURROUND®防水科技 與 EXHAUST GRID透氣系統，雙雙達成全面防水效能與良好透氣性，並且一口氣推出男款5色，一定能找到送禮目標。

GUCCI米奇系列

▲禮物清單。（圖／品牌提供）

▲GUCCI米奇印花棒球帽，NT$11,400。（圖／品牌提供）

GUCCI創意總監Alessandro Michele特地與米奇一同完成此次聯名，跳上各大單品，像是男女皆可入手的印花棒球帽，以米奇經典翹單腳站姿，繪製在GG Logo之上，用滿版效果呈現品牌的復古氣息，遊走在可愛和率性之間，成為超夯單品。 

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關鍵字：

新年, 農曆, 鼠年, 男友, 情侶, 戀人
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