fb ig video ETtoday search mobile

ARMANI CINEMA 快閃店今開跑！女主角試妝服務、話題唇彩先入手

> >

▲不限消費金額，快來ARMANI快閃店來當一日女明星 。（影／曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

《ARMANI CINEMA 》亞曼尼女主角活動全球巡迴快閃店繼香港、新加坡後，將於今天在台北忠孝SOGO展開，貼心將空間營造出奢華的亞曼尼式電影院風格，提供高規格電影女主角般的試妝服務，隨處一拍宛如置身紅毯鎂光燈般耀眼奪目。

▲▼ARMANI CINEMA 快閃店今開跑。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼ARMANI CINEMA 快閃店今開跑。（圖／記者曾怡嘉攝）

快閃店採預約制，必須先至櫃上消費再由專人帶領前往現場。

凡活動期間任一消費，就能完整體驗如電影女主角般的奢華尊寵禮遇，以及女明星專屬的經紀人貼身服務。首先體驗由歐洲空運來台的電影海報拍攝屋，活動當天只要任一消費，就能獲得一張專屬的電影海報。現場特別打造影音互動空間，充滿片場風味的導演椅與電影膠捲，讓大家紀錄最時尚吸睛的專屬回憶！

▲▼ARMANI CINEMA 快閃店今開跑。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼ARMANI CINEMA 快閃店今開跑。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲特別推出的#206霧面限量版，消費者可搶先購得。

▲▼ARMANI CINEMA 快閃店今開跑。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲#415楓紅玫瑰也很搶手，能購買的數量不多。

來全球巡迴快閃店更能搶先入手話題唇彩，像是只在ARMANI CINEMA 亞曼尼女主角活動獨家限定上市的奢華絲絨訂製唇萃 #206 紅棕玫瑰 霧面限量版、復古玫瑰系列奢華絲絨訂製唇萃 #415 楓紅玫瑰也將於台北場搶先首賣。

▲▼ARMANI CINEMA 快閃店今開跑。（圖／記者曾怡嘉攝）

前 100 名排隊消費者，即贈精美排隊禮，包括：ARMANI CINEMA 獨家小提袋、品牌時尚訂製匙圈、奢華訂製柔霧唇膏三色唇卡、訂製雪紡亮白精華氣墊粉 餅卡 3g及完美絲絨水慕斯粉底精巧版 5ml。

台灣第一站將於台北忠孝 SOGO登場（2020/1/17-1/19），接著巡迴到台中新光三越 （2020/1/21-1/30）、最後前往高雄巨蛋（2020/2/14-2/16），活動為期一個月。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

ARMANI, 快閃店, 電影規格, 女主角
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

2020年即將「鹹魚翻身」的星座大公開　牡羊跟豬隊友說掰掰、射手財運爆發

2020年即將「鹹魚翻身」的星座大公開　牡羊跟豬隊友說掰掰、射手財運爆發

4招超簡單高效伸展操，每天10分鐘小腹變平坦，腿也跟著瘦了

4招超簡單高效伸展操，每天10分鐘小腹變平坦，腿也跟著瘦了

家裡秒變居酒屋！　日本「無煙串燒烤肉機」不到2千元療癒心靈

家裡秒變居酒屋！　日本「無煙串燒烤肉機」不到2千元療癒心靈

日本男生票選最愛女生髮型　馬尾第二名，冠軍讓人好想疼 皇室敏感時機凱特王妃亮相　穿630元黑白洋裝對尬梅根4萬毛衣 難怪瘦不下來！最容易踩的「5個」發胖地雷，第4個真的長知識 最受男性歡迎的女人都有這4點特質　符合3條就不怕沒人追 染髮老是愛掉色？從2大關鍵因子下手　輕鬆鎖住髮色更持久 為澳洲大火盡一份心力　4方法領養無尾熊、買小熊餅乾救助無辜小生命 邵翔對小蠻高喊「愛你愛你」閃瞎路人　秒下手兩對情侶錶超大器

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面