ARMANI CINEMA 快閃店今開跑！女主角試妝服務、話題唇彩先入手

▲不限消費金額，快來ARMANI快閃店來當一日女明星 。（影／曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

《ARMANI CINEMA 》亞曼尼女主角活動全球巡迴快閃店繼香港、新加坡後，將於今天在台北忠孝SOGO展開，貼心將空間營造出奢華的亞曼尼式電影院風格，提供高規格電影女主角般的試妝服務，隨處一拍宛如置身紅毯鎂光燈般耀眼奪目。

▲快閃店採預約制，必須先至櫃上消費再由專人帶領前往現場。

凡活動期間任一消費，就能完整體驗如電影女主角般的奢華尊寵禮遇，以及女明星專屬的經紀人貼身服務。首先體驗由歐洲空運來台的電影海報拍攝屋，活動當天只要任一消費，就能獲得一張專屬的電影海報。現場特別打造影音互動空間，充滿片場風味的導演椅與電影膠捲，讓大家紀錄最時尚吸睛的專屬回憶！

▲特別推出的#206霧面限量版，消費者可搶先購得。

▲#415楓紅玫瑰也很搶手，能購買的數量不多。

來全球巡迴快閃店更能搶先入手話題唇彩，像是只在ARMANI CINEMA 亞曼尼女主角活動獨家限定上市的奢華絲絨訂製唇萃 #206 紅棕玫瑰 霧面限量版、復古玫瑰系列奢華絲絨訂製唇萃 #415 楓紅玫瑰也將於台北場搶先首賣。

前 100 名排隊消費者，即贈精美排隊禮，包括：ARMANI CINEMA 獨家小提袋、品牌時尚訂製匙圈、奢華訂製柔霧唇膏三色唇卡、訂製雪紡亮白精華氣墊粉 餅卡 3g及完美絲絨水慕斯粉底精巧版 5ml。

期

台灣第一站將於台北忠孝 SOGO登場（2020/1/17-1/19），接著巡迴到台中新光三越 （2020/1/21-1/30）、最後前往高雄巨蛋（2020/2/14-2/16），活動為期一個月。

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