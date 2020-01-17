浪琴復刻30年代老錶　開賣太陽眼鏡成最大彩蛋

▲浪琴表發表Heritage復刻錶系列新款與首發的太陽眼鏡系列。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

創立於1832年的浪琴表（Longines）歷史悠長，博物館內收藏不少古董之作，成為品牌復刻錶的靈感寶庫，由於深受錶迷歡迎，於是自成Heritage復刻錶系列重現當年風華，最新力作呈現30年代與二戰時期錶款的經典設計，以及40年代計時碼錶獨特的海豚風格字型。驚喜不僅於此，最大彩蛋是品牌進軍配件市場，首度推出太陽眼鏡系列。

▲Heritage Classic復刻經典黑色皮革錶帶腕錶，附NATO藍色丹寧布質感錶帶，69,200元。（圖／品牌提供，以下同）

▲Heritage Classic復刻經典藍色皮革錶帶腕錶，附NATO黑色丹寧布質感錶帶，69,200元。

Heritage復刻錶系列因應當代風潮，普遍尺寸加大，機芯更精進，但在外觀則依循原創款的特色。甫在台亮相的Heritage Classic復刻經典腕錶受30年代古董錶啟發，展現分扇形面盤美學，中央為蛋白石圓盤，小秒盤、外側側緣也以相同材質裝飾，與銀色小時圓環搭配展現層次感，而內部搭載全新矽游絲機芯L893自動上鍊機芯。

▲Heritage Military 1938 經典復刻軍錶限量1938只，79,500元。

搭載手動上鍊機芯的Heritage Military 1938經典復刻軍錶，反映二次世界大戰軍錶特色，包括傾斜式倒角錶圈、海膽形錶冠等，特別搭配仿舊處理的炭灰色皮錶帶，限量1938只；另一款Heritage Classic Chronograph 1946計時碼錶則展現如懷錶般的典雅氣息，獨特的海豚風格字型與40年代的品牌標誌，是一大亮點。

▲Heritage Classic Chronograph 1946 計時碼錶，98,600元。

擁有豐富的鐘錶資產，設計概念也延伸至首發的太陽眼鏡系列，浪琴表與眼鏡大廠Marcolin S.p.A合作，創作Classic經典、Heritage傳統與Sport運動3個系列的男、女款太陽眼鏡，細節設計呼應錶款招牌元素，已於浪琴表專賣店亮相。

▲浪琴表女士太陽眼鏡（上）16,900元，男士太陽眼鏡16,900元。