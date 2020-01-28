毛流感野生眉自己就能畫！扁刷使用法2步驟好上手，定型技巧超簡單

野生眉一路從2019燒到了2020，目前的眉型趨勢依舊是以自然的毛流感為主，一起看看彩妝師的畫眉技巧，以扁刷畫出自然的野生眉毛流感，拒絕當蠟筆小新眉！

彩妝師畫眉教學：扁刷畫眉毛技巧



比起眉筆或是螺旋刷，最近編輯注意到很多彩妝師都以扁刷來畫眉毛，扁刷可以畫出精細的毛流感、對於填充眉毛空白也很方便，一起看看扁刷畫眉毛的步驟教學！

扁刷畫眉毛步驟1：先畫出大致輪廓

第一步先畫出大致的眉型，先在眉頭後方沿著眉下畫出眉型線條。

再接著畫眉頭，將扁刷垂直拿、往上畫出一根一根的野生眉毛流感。

最後填充眉毛空隙，距離眉頭後方的位置不填滿、越往眉尾的顏色可以越深，眉頭顏色最淺。

扁刷畫眉毛步驟2：暈染眉毛，讓毛流顏色更自然

最後用螺旋刷稍微暈染一下眉毛，將餘粉慢慢往眉尾刷、讓眉毛顏色更自然，不過記得不要刷到眉頭的野生眉毛流，畫好的毛流感才不會又糊掉。

彩妝師畫眉教學：毛流感野生眉定型技巧

接著就是定型技巧，彩妝師建議直接以染眉膏或是睫毛膏做眉毛定型，先在衛生紙上沾取多餘的膏體、再畫上眉毛，眉頭方向建議往上，眉中及眉尾則按照毛流方向即可。

剛刷過可能有點不自然，接著再用燒過的牙籤將結塊的眉毛梳開、順便定型，一樣是眉頭方向往上，不過這招僅限專業化妝師，一般人建議以燙睫毛器取代會比較好上手！

這樣子自然毛流感的野生眉型就完成了，野生眉從去年燒到了今年、大家一定要學起來！

>>完整影片教學：

文／美人圈 圖／翻攝自IG@thetoollab_official、@makeup_maker_、小紅書@CHEONGYEEHON

【延伸閱讀】

網紅都在畫的2019大勢野生眉！小紅書手把手教學、液態眉筆畫出根根分明毛流感！(beauty美人圈)



韓國臉讚都在畫「野生眉」！韓妞手把手教學，簡單畫法&修剪法一次打包！(beauty美人圈)



眉毛畫法你不知道的7大技巧！不再失手變高低眉，毛量少「這裡」必畫！(beauty美人圈)



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。