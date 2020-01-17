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亮･珠寶／甩開阿嬤珠寶印象　TASAKI平衡木珍珠熱賣前三名出列

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▲▼TASAKI 。（圖／品牌提供）

▲balance系列已成TASAKI代表作。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本珠寶品牌TASAKI近日推出交叉線條的balance cross系列，O型的珍珠或鑽石，與X型十字架交織而成的XOXO，即英文「擁抱與親吻」之意，暗藏愛的密語，如此浪漫的訊息同樣來自設計師Thakoon Panichgul，一位將TASAKI聲勢推向高峰的重要推手。

▲▼TASAKI 。（圖／品牌提供）▲▼TASAKI 。（圖／品牌提供）

▲新款balance cross戒指（左）60,400元，耳環114,000元。

泰裔服裝設計師Thakoon Panichgul在紐約嶄露頭角，美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）常穿他設計的服裝而聲名大噪，2009年TASAKI將他延攬為創意總監，隔年他為品牌設計的第一個系列balance，為珍珠注入新氣象，讓長久以來認為珍珠是媽媽或阿嬤世代的年輕女性，第一次動了「好想買」的念頭。

▲▼TASAKI 。（圖／品牌提供）

▲設計師Thakoon Panichgul催生balance系列珠寶，將TASAKI聲勢推向高峰。

▲▼TASAKI 。（圖／品牌提供）

▲大小、顏色與光澤一致的珍珠排列在貴金屬上的balance系列，讓人過目難忘。

Thakoon認為珠寶不僅是為了某個特殊的日子而存在，應該在日常生活也能感受到佩戴珠寶的快樂，於是從平衡球擷取靈感，將精選大小、顏色、光澤一致的阿古屋珍珠或南洋珠，整齊排列在各式貴金屬打造的平衡木上，傳遞充滿力與美的平衡美感，俐落的設計辨識度極高，成功拉抬TASAKI聲勢。

▲▼TASAKI 。（圖／品牌提供）▲▼TASAKI 。（圖／品牌提供）

▲在台銷售冠軍的balance era 珍珠黃K金戒指（左）65,500元，第二名為“petit”balance diamonds solo 鑽石珍珠櫻花金項鍊60,400元。

TASAKI balance系列成功吸引新客領略珍珠之美，台灣銷售前3名分別是點綴3顆珍珠的balance era 戒指、“petit”balance diamonds solo 鑽石珍珠櫻花金項鍊與balance plus珍珠黃K金耳環。而Thakoon雖然卸下創意總監一職，但仍持續創作，從經典延伸出不對稱十字架概念的balance cross系列耳環、墜鍊及戒指等6件新作。

▲▼TASAKI 。（圖／品牌提供）

▲在台銷售第三名為balance plus珍珠黃K金耳環，58,800元。

關鍵字：

TASAKI, 珍珠
fashion.net

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