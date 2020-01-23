想換髮型沒靈感？6款女星愛用捲度快筆記　Angelababy、LISA燙彎最遮臉

秋冬捲髮趨勢是什麼，參考女星捲髮範本就對了！6款女星髮型圖鑑，想燙髮換造型沒靈感，帶這篇找髮型師就對了！

捲髮推薦1：木馬捲髮

LISA的髮型、穿搭說是時尚指標也不為過！這款木馬捲髮更是引起網友討論，苦亞麻髮色、飽滿的娃娃瀏海與順接而下的彈性小捲度，看起來就像是個精緻的洋娃娃，動人超美麗！

捲髮推薦2：雲朵燙



雲朵燙顧名思義捲度帶著輕盈感、不厚重，搭配上不同瀏海與飾品，給人的感覺也是可甜美可優雅，女人味十足。

像是Angelababy的雲朵燙捲髮搭配上大旁分，瀑布般流下的捲度帶點魅感與氣質；若搭配上中分與金飾品、髮夾，看起來就更為活潑青春，超像偶像劇裡的美少女！

在 Instagram 查看這則貼文 ❀♡︎dilireba__520♡❀（@dilireba__520）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 6 日 上午 5:50 張貼



捲髮推薦3：麥穗捲髮

麥穗捲髮捲度中帶有直感，摺痕也比較明顯，搭配上像是Irene這樣的中短髮，會給人時髦幹練的感覺。此外，這款髮型因為捲度規則明顯，可以有效增加髮量，也推薦給細軟髮與髮量少的女孩選擇唷！

捲髮推薦4：蛋捲髮

蛋捲髮的關鍵在於捲髮的弧度像蛋一樣圓又飽滿。另外，像是朴敏英這款蛋捲髮，捲髮的位置較高在臉頰旁 不僅能弱化高顴骨、肉肉臉的輪廓線條，還有很棒的顯嫩效果唷！

捲髮推薦5：水波紋捲髮

熱巴這個捲髮隨性又有一點性感 ，捲度波紋較淺、充滿女人味的感覺。不僅適合搭多數女生，打理燙捲方式也相對簡單，可以晚上先綁好三股編，起床就能有一頭仙氣爆棚的水波紋捲髮囉！

捲髮推薦6：羊毛捲髮

羊毛捲髮特別適合髮量少、細軟髮的女生！極小捲度又有彈性的捲髮可以簡單營造出復古感覺，若再搭配上深黑髮色，就更時髦了！

在 Instagram 查看這則貼文 한예슬（@han_ye_seul_）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 14 日 上午 12:44 張貼

而搭配上太妃糖髮色，整個氛圍又大不相同，流露出更多嬌嫩可愛與軟萌感，是男生看了心臟會不小心漏跳一拍的初戀髮色！

在 Instagram 查看這則貼文 @rainie77 分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 11 日 下午 8:00 張貼

文／美人圈 圖／翻攝自微博＠angelababy、＠Dear-迪丽热巴、IG@rachel_mypark、@ireneisgood、@lalalalisa_m

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