楊丞琳新歌MV男孩風造型太帥！朴信惠、新慜娥也跟著剪花苞短髮

楊丞琳發布新歌《煉愛》的MV，MV中他頂著一頭精靈系的男孩風短髮，又帥又美的形象電到超多女粉絲的心（雖然丞琳事後表示是假髮XD）不過最近短髮真的超大勢，連韓星朴信惠、新慜娥都在剪！趕快來看看哪幾款是2020的短髮潮流吧～

#楊丞琳-男孩風短髮

第一款就是最近很流行的男孩風短髮！楊丞琳在新歌MV中以頂著金色極短髮出現，加上整體妝容看起來又神祕又野性，根本讓人尖叫像精靈！雖然這款髮型比較不日常，不過看完《煉愛》MV的確讓人想大喊一生「丞哥」娶我（被揍XD）！如果想要剪這款短髮，又怕太浮誇的女孩，可以參考以下日妞們的男孩風短髮造型～

#日常男孩風短髮

這款短髮帶有一點小清新感，很適合想走率性風格的女孩減～搭配上中分或旁分的八字瀏海都很適合！如果想剪男孩風短髮，又擔心很顯臉大的女孩，建議可以請設計師在鬢角處剪一點鬢角瀏海，就能達到修飾效果！

#朴信惠-花苞短髮

喜歡溫柔小姐姐感的女孩，一定要剪朴信惠這款！花苞短髮其實就是內彎短髮，只是它的長度剛好位於耳下脖頸處，將頭髮勾到耳後時，頭髮就像一朵花包住臉龐，讓人看起來既俏麗又有清純女孩的心動感！

＃日系花苞短髮

這款短髮除了韓妞、韓星之外，日妞其實也超愛！不過跟韓系花苞短髮比起來，日系的內彎會沒那麼蓬鬆，給人一種恬靜舒適的鄰家小姐姐風，很適合想要有溫柔感，卻又想要帶有一點率性風的女孩～這款髮型非常適合搭配空氣瀏海，這樣不只更減齡，也能修飾高額頭、肉肉臉唷！

#新慜娥-俐落直短髮

新慜娥（常作申敏娥）歐膩前陣子在韓劇《輔佐官2–改變世界的人們》中飾演霸氣律師、國會議員，這款短髮就非常適合他！雖然乍看之下就是一般短髮XD但是關鍵的俐落感就在於「髮尾」！齊平的髮尾是近年剪髮時很流行的款式，減少打薄、層次感，會讓髮尾帶有一點厚度，看起來更有復古味～如果不想要看起來這麼強勢，可以將髮尾稍微捲成內彎，並搭配氧氣瀏海、空氣瀏海都很減齡！

＃俐落直短髮

如果想要走帥氣風，可以將長度剪至齊耳，並以眉上劉海增加個性感～如果想要更減齡，除了將髮尾上內彎之外，也可以剪齊劉海、妹妹頭，看起來可愛又不失女人味～這款短髮只要剪對位置（建議避開下顎角即可），基本上就算是肉肉臉、方形臉人也都不會顯胖！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@ssinz7、@the_ketchap、@petite_kunitake、@foxco_kaori、@bocchi4645、한국경제、이데일리、楊丞琳FB、Rainie Yang's Official Channel楊丞琳官方專屬頻道截圖

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