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BIGBANG太陽的夾克，周湯豪去年就穿了！全身浮誇logo　狠撞台灣3男星

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▲FENDI 明星撞衫。（圖／品牌提供）

▲太陽Tae Yang 穿著FENDI FF LOGO夾克現身仁川機場。（圖／品牌提供，以下同

記者王則絲／台北報導

去年底剛退伍的南韓天團BIGBANG成員太陽Tae Yang，因頂著一顆近乎全光的俐落平頭前往FENDI米蘭時裝秀，而備受外界矚目，返回南韓仁川機場時也被捕捉到穿著FENDI 2019早秋系列的FF LOGO夾克，並穿上帽T與墨鏡低調帥氣現身，而這件夾克卻意外與台灣明星們大撞特撞！

▲FENDI 明星撞衫。（圖／品牌提供）

這款夾克胸前有兩個大口袋，兼具時尚與實用性，並以橘棕色車線貫穿整件外套，增加層次感，而左胸前的FENDI 方框標誌與黃色滾邊，都讓整體增加了亮點，版型硬挺，穿起來十分大器、時髦。

而除了太陽之外，台灣許多男明星們也不約而同的穿上了同款，可見這件夾克外套的魅力不凡，像是歌手周湯豪，平時穿搭潮味十足的他，連褲子也是配成套，浮誇到底又成功穿出街頭風格，而且他早在去年（2019）8月就穿上，比太陽足足早了5個月。

▲FENDI 明星撞衫。（圖／品牌提供）

▲周湯豪將FENDI 夾克穿出街頭感。

男星演員林柏宏則是在FENDI 夾克中穿上了襯衫，這種微正式感的穿搭也相當適合，能襯托出男性穩重不失溫柔的氣質。

▲FENDI 明星撞衫。（圖／品牌提供）

▲FENDI 明星撞衫。（圖／品牌提供）

▲林柏宏內搭襯衫＋毛衣，搭配露出的下襬與白色運動鞋，讓整體不會過於正式，增加休閒感。

▲FENDI 明星撞衫。（圖／品牌提供）

▲另外，男星錦榮也曾穿上過此款夾克。

▲FENDI 明星撞衫。（圖／品牌提供）

▲FENDI FF LOGO 夾克，NT＄60,900。

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關鍵字：

FENDI, Tae Yang, 太陽, 周湯豪, 林柏宏, 錦榮, FF LOGO, 夾克
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