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史上最潮睡衣！MCM首賣「中性家居服」奢華Logo穿出門也吸睛

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▲MCM。（圖／品牌提供）

德國潮流精品MCM首次跨足睡衣界，採用中性設計從頭到腳都率性。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

德國潮流精品MCM不再只停留在包包鞋款等配件上，這回瞄準家居市場，首次推出睡衣系列，包括雙面睡袍、睡衣套裝、抽繩睡褲、拳擊短褲等單品，主張不分性別的設計，男女都能輕鬆演繹，超潮造型引發網友熱議，「史上最潮睡衣。」

▲MCM。（圖／品牌提供）

▲MCM。（圖／品牌提供）

▲MCM。（圖／品牌提供）

▲MCM。（圖／品牌提供）

▲（依序）干邑色絲質睡衣NT$14,500；雙面睡袍NT$26,000；眼罩NT$4,100。（圖／品牌提供）

品牌此次首度推出家居服及睡衣系列，迎合不斷旅居各地的新潮世代，以舒適作為基礎，注入大膽與多彩的元素，蠶絲家居服系列中包含雙面睡袍、睡衣套裝、抽繩睡褲、拳擊短褲及眼罩，配色則由亮眼的干邑色搭配黑色圖案，經典中帶有個性，每件單品均透過品牌經典Visetos印花或英文字母表現品牌logo，更具收藏價值。

▲MCM。（圖／品牌提供）

▲MCM。（圖／品牌提供）

▲MCM。（圖／品牌提供）

▲MCM。（圖／品牌提供）

▲保育環境生態的內衣褲系列，（依序）運動內衣NT$4,700；短版上衣NT$6,500；襪子NT$3,000。（圖／品牌提供）

與此同時品牌也首次推出保育環境生態的內衣褲系列，單品包括經典的內衣褲、平口褲、女性內搭褲、短版上衣和自行車短褲，從設計生產到標籤包裝均採用了有機埃及吉薩棉製造，相較於傳統棉料更加環保，另外舒適性也是一大重點，俐落剪裁搭配鮮艷紅色及暗藍色打造時尚感，亦或是採用黃、紅、粉呈現的襪款，注入品牌Logo呼應經典Milano包背帶上的半形設計。

▲MCM。（圖／品牌提供）

▲美國演員昆西布朗 (Quincy Taylor Brown)出鏡，身著雙面睡袍相當亮眼。（圖／品牌提供）

而此次形象片由美國演員昆西布朗 （Quincy Taylor Brown）出鏡，他穿著雙面睡袍搭配同花色長褲，反穿之後則以黑色絨布面朝外，一衣兩穿設計相當顯眼，勢必掀起一波睡衣外出的潮流，本系列將於官網與實體店面同步開賣，潮人們別錯過了。

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關鍵字：

MCM, 德國, 潮流, 精品, 睡衣, 睡褲, 家居, 內褲, 內衣
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