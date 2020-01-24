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變身韓妞掌握4大趨勢　煙燻眼、MLBB唇重新回歸，野生眉2020持續流行

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2020雖然才剛開始，但是在去年底的首爾時裝周秀場上，早已先一步揭露2020春夏的彩妝趨勢～本篇就盤點首爾時裝周上的四大彩妝趨勢，讓你輕鬆跟上2020的韓系彩妝潮流，當個正宗韓妞！

▲2020彩妝趨勢。（圖／美人圈）

2020韓系彩妝趨勢1 - 底妝：柔霧光感、絲絨霧光

▲2020彩妝趨勢。（圖／美人圈）

2020春夏的彩妝趨勢就是自然柔霧光感底妝！雖然霧光感底妝在去年就開始火紅，但是在2020SS首爾時裝周上，幾乎看不到水光肌，而是全面轉變為自然的絲絨光底妝。全臉偏向使用微霧光粉底，並讓透過光線讓臉部周圍呈現大面積、漂亮的反光感～打造若有似無的亮，最自然的無瑕肌！

2020韓系彩妝趨勢2- 眉妝：野生眉、眉型成自然拱型

▲2020彩妝趨勢。（圖／美人圈）

野生眉也是2019年開始火紅，不過比較不一樣的是，2020春妝的眉毛趨勢除了毛流感，讓整體眉毛較粗、較豐盈之外，眉型也是一大重點！比起之前自然感的眉型再更挑高一些，打造自然拱型眉峰，看起來有個性但是又很自然～

2020韓系彩妝趨勢3 - 眼妝：復古煙燻眼妝回歸

▲2020彩妝趨勢。（圖／美人圈）

第三大彩妝趨勢就是「煙燻眼妝」！近年復古風當道，煙燻眼妝竟然再次在2020回歸～這次秀場上的麻豆大多帶著濃濃的深色系眼影，並搭配全包式眼線，將眼妝襯托得濃烈又吸睛～不過女孩也不用擔心煙燻妝太濃、不夠日常，因為只要將煙燻妝用的黑色、深色轉換成溫柔感的小姐姐色系，但是整體畫眼妝的手法不改變，就會是很有春夏浪漫感又漂亮的日常煙燻眼妝！既可以跟上2020春妝流行，也不會浮誇到引人側目～

▲2020彩妝趨勢。（圖／美人圈）

2020韓系彩妝趨勢4 - 唇妝：MLBB唇再度上位

▲2020彩妝趨勢。（圖／美人圈）

最後就是MLBB唇妝再度回歸美妝界！基本上在2020春夏的首爾時裝周中可以看到，模特兒的唇妝幾乎是帶有玫瑰調的顏色為主，正宗的MLBB唇色更是大勢回歸～全臉妝容以眼妝為重，唇妝為輔，藉由唇妝襯托眼妝，讓眼神夠媚，但是又以自然唇色打造令人心動的溫柔感妝容！

文／美人圈　圖／翻攝自머니투데이、zenithnews、네이버포스트、공유경제신문、IG@jennyhousepr、@wkorea、@2_2.jpg、@goyounjung

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

彩妝, 底妝, 眼妝, 唇妝, 2020趨勢, 韓系
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