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LV聯名NBA！籃球場邀請函曝超狂「全新合作」　巴黎開趴慶祝上市

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編輯／Duke

時尚界的聯名越來越多元，也讓粉絲們越來越驚喜，LOUIS VUITTON（LV）將和NBA攜手，簡直讓球迷、潮流迷、時尚粉們尖叫到不行！LV發出了一張籃球場圖案的邀請函，1月22日將在巴黎蒙田大道的LV旗艦店舉辦聯名系列發表派對，會不會有球星出現？系列中有沒有籃球、還是球衣、球鞋，讓人好奇心滿出來。
 

看NBA球賽是很多人的「生活重心」之一，在全世界都有觀賽風潮，也會到各地辦比賽，2020年移師巴黎，將在1月24日晚間，也就是與LV聯名派對之後兩天，於巴黎雅高酒店（AccorHotels）體育館舉行。

根據外電消息指出，位於巴黎蒙田大道（Avenue Montaigne）的LV旗艦店，近日發出一份派對邀請函，並寫道：「LV董事長兼首席執行官麥可柏克（Michael Burke）很高興邀請您參加LV與NBA的全新合作。」邀請函是籃球場的平面圖，中央有LV Logo好似在發光，漸層暈染到場外。

LV經常跨足不同領域，例如幫許多比賽訂製獎盃專用箱，從足球到電競都有，也與藝術家頻頻合作，或是和SUPREME攜手推出搶到翻天的系列，此次與NBA又是一個全新嘗試，到底是把籃球場搬到巴黎蒙田大道旗艦店？或是球賽時球員全部穿上LV？讓我們拭目以待。

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關鍵字：

NBA, 歐洲, 時尚之都, 巴黎, LouisVuitton, 蒙田大道, 邀請函, 派對, MichaelBurke, 雅高酒店
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