LV聯名NBA！籃球場邀請函曝超狂「全新合作」　巴黎開趴慶祝上市

編輯/Duke

時尚界的聯名越來越多元,也讓粉絲們越來越驚喜,LOUIS VUITTON(LV)將和NBA攜手,簡直讓球迷、潮流迷、時尚粉們尖叫到不行!LV發出了一張籃球場圖案的邀請函,1月22日將在巴黎蒙田大道的LV旗艦店舉辦聯名系列發表派對,會不會有球星出現?系列中有沒有籃球、還是球衣、球鞋,讓人好奇心滿出來。



看NBA球賽是很多人的「生活重心」之一,在全世界都有觀賽風潮,也會到各地辦比賽,2020年移師巴黎,將在1月24日晚間,也就是與LV聯名派對之後兩天,於巴黎雅高酒店(AccorHotels)體育館舉行。

根據外電消息指出,位於巴黎蒙田大道(Avenue Montaigne)的LV旗艦店,近日發出一份派對邀請函,並寫道:「LV董事長兼首席執行官麥可柏克(Michael Burke)很高興邀請您參加LV與NBA的全新合作。」邀請函是籃球場的平面圖,中央有LV Logo好似在發光,漸層暈染到場外。

.@LouisVuitton is partnering with the @NBA. The fashion house has sent out a save-the-date for a cocktail on Jan. 22 at its flagship on Avenue Montaigne featuring the outline of a basketball court with the LV initials glowing in the middle. More details to come! #LVxNBA #PFW pic.twitter.com/AS3P3A2qKY