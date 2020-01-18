60歲還在當模特兒！法國奶奶Sylviane的保養之道：每天2片黑巧克力

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@londonoeil
法國女人總是優雅美麗，連已經60歲的模特Sylviane Deguns也不例外，一頭白髮的她，53歲才踏入模特圈卻一點也不晚，她也公開自己的生活哲學，馬上成為許多女孩們的典範。
53歲被星探發現
Sylviane Deguns 53歲時被街頭星探發現，進入模特圈，還拍過Prada以及各大雜誌的封面，打破外界認為模特兒必須年輕的刻板印象，她也從來不害怕和年輕人做比較。
喜歡編髮拍照
和一般小女生一樣，60歲的Sylviane Deguns喜歡各種古靈精怪的打扮，包括編起一頭白髮，以及變換各種造型的拍照姿勢，每一張照片都是她對生活的留念，也告訴每一個少女，「生命只有一次。」
不管幾歲都要愛打扮
作為模特的Sylviane Deguns，穿衣風格相當獨特，不過更重要的是，時刻保持著愛打扮的心，她擅長色系搭配，不論是同色系或是青春的撞色系，都拿捏得恰到好處，簡單搭配也能穿出法國女人的氣質和熱情。
每天兩片黑巧克力
關於Sylviane Deguns的生活習慣，她喜歡和老公到處旅遊，騎腳踏車、快走，預防關節老化，同時不煙不酒，每天一定會吃兩片黑巧克力，不過最重要的還是快樂的心，「快樂比外貌重要多了」，這才是美麗的秘密。