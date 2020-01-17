巴黎直播／南柱赫穿飛行夾克帥炸！1／18凌晨1點跟他一起看DIOR男裝秀

▲DIOR的2020秋冬男裝秀在巴黎登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2020秋冬巴黎男裝周DIOR準備登場，韓星南柱赫現身仁川機場，飛往巴黎等著看秀，身高188公分的他，穿著飛行員夾克帥炸，而且短版讓長腿又更長，簡直把機場當伸展台。想跟南柱赫同時看秀，台灣時間1／18凌晨1點，點回來這裡看直播，看完再睡多麼滿足。

▲韓星南柱赫現身仁川機場，飛往巴黎欣賞DIOR 2020秋冬男裝秀。（圖／品牌提供，以下同）

男裝創意總監Kim Jones照例在秀前會「劇透」，他po出短影片，裁縫師戴著頂針細膩地縫著珠飾、大小形狀都不同的鈕扣錯落，服裝邊緣有成排的別針，加上鎖頭、錢幣垂墜，讓人深深感受到細節，影片最後的DIOR logo也加上了一只別針，讓人更期待他會用什麼創意來征服眾人。

▲DIOR 2020秋冬男裝秀的邀請函，裝在細膩的拉鍊小包裡，還附著鎖頭。





在 Instagram 查看這則貼文 mrkimjones（@mrkimjones）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 16 日 上午 3:08 張貼

▲男裝創意總監Kim Jones用短影片搶先透露新系列服裝的不凡細節。（圖／翻攝mrkimjones IG）

南柱赫出現在仁川機場時，穿著春季系列的飛行員夾克，內搭連帽上衣，領扣並露出灰色T恤，很有層次，加上黑色軋別丁工裝褲、B25高筒運動鞋，輕鬆又舒適，馬鞍包是當然的配備，放進證件等隨身小物，他這身機場行頭，很值得型男們參考，簡單又帥到爆。

2020秋冬DIOR男裝秀，於巴黎時間1月17日晚間6點登場（台灣時間1月18日凌晨1點），記得來看直播。

▲南柱赫穿的夾克79,000元、連帽上衣56,000元、工裝褲33,000元。



▲馬鞍腰包62,000元、B25 高筒運動鞋29,000元。