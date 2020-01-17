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迪士尼「鼠年期間限定店」台中開幕！巨型米奇米妮、超大福袋　4打卡點必拍

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編輯／Emily

2020鼠年到來，怎麼能少了迪士尼的米奇米妮？配合農曆新年，台中的新光三越中港店，開設「鼠於你期間限定店」，裡面販售了逛不完的周邊商品，還有超值福袋和抽紅包活動。店內更有四大拍照打卡區，米奇米妮結合舞龍舞獅、燈籠等過年元素超級Q，粉絲們絕對要去踩點。

▲鼠於你台中中港店。（圖／公關提供）

▲「鼠於你期間限定店」設在新光三越台中中港店，有4個必拍的新年場景。（圖／公關照，以下同）

「鼠於你期間限定店」設在新光三越台中中港店，店面是大紅喜氣的過年風格，販售了超多米奇米妮周邊商品，超值福袋更是被搶爆，消費滿額還可以抽紅包。逛店面的同時，可千萬別漏掉4個特別設置的新年場景，愛PO照的網美們的絕對必拍。

▲鼠於你台中中港店。（圖／公關提供）

▲新年造型米奇米妮娃娃售價台幣599元。

▲鼠於你台中中港店。（圖／公關提供）

▲超值福袋每個售價台幣999元，消費滿台幣999元贈送米奇新春紅包組乙組。

必拍點1：巨型米奇米妮
飛龍騰雲駕霧、招財元寶等吉祥的圖案，加上超大型的米奇米妮特別跟你拜年，怎能不合照呢～

▲鼠於你台中中港店。（圖／公關提供）

▲鼠於你台中中港店。（圖／公關提供）

▲巨型米奇米妮拜年拍照區。

必拍點2：舞龍舞獅
說到節慶，就會想到舞龍舞獅，米奇米妮與這個元素做搭配，模樣特別可愛～中間還擺了個大鼓可以一起合照。

▲鼠於你台中中港店。（圖／公關提供）

▲鼠於你台中中港店。（圖／公關提供）

▲米奇米妮與舞龍舞獅拍照區。

必拍點3：祈願燈籠
大紅燈籠同樣超有過年氛圍，一整面的燈籠牆拍起照來特別美！拍照打卡還會送燈籠造型祈願卡，可以一起掛在上面求好運。

▲鼠於你台中中港店。（圖／公關提供）

▲鼠於你台中中港店。（圖／公關提供）

▲祈願燈籠牆拍照區。

必拍點4：放大版福袋
新春限定福袋是這次的必買商品，如果沒要買，也可以和福袋牆拍拍照就好，擺滿一整面的紅色袋子超喜氣，還有放大版福袋可以提。

▲鼠於你台中中港店。（圖／公關提供）

▲鼠於你台中中港店。（圖／公關提供）

▲福袋牆拍照區，有放大版福袋可以提著合照。

台中中港店活動期間從1/16持續到2/10，過年期間可以去逛逛、搶購。如果不會去台中，台北新光三越南西店也有「鼠於你期間限定店」，不同於台中店的大紅裝潢，台北店面採用藍紫色的霓虹燈風格，具有復古街頭感，一樣很有新年氛圍，同樣販售超值福袋與多款周邊商品，抽紅包活動也都有，展期會持續到2月9日，千萬別錯過囉！

▲鼠於你台中中港店。（圖／公關提供）

▲鼠於你台中中港店。（圖／公關提供）

▲台北新光三越南西店的「鼠於你期間限定店」，展期持續到2月9日。

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關鍵字：

迪士尼, 米奇, 米妮, 新光三越, 台中, 台中中港店, 鼠年, 2020年, 紅包袋福袋
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