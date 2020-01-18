星戰迷新寵「尤達寶寶」變裝當公主萌爆！學貝兒捧茶杯「喝湯」

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自從《星際大戰》系列影集《曼達洛人》（The Mandalorian）推出以來，新角色「尤達寶寶」（Baby Yoda）便成為焦點話題，日前一位插畫家Crystal Ro便在IG上PO出了一系列「尤達寶寶迪士尼公主」的插畫，可愛的畫面讓網友們瘋狂轉傳，當尤達寶寶變裝當迪士尼公主是什麼樣子？一起來看看。

在 Instagram 查看這則貼文 Baby Yoda, It Memes（@babyyodaitmemes）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 16 日 下午 7:39 張貼

▲尤達寶寶成為廣大網友們的創作素材。



從外表來看應是與《星際大戰》中的尤達屬同個種族，嬌小的體型與黑黑的大眼睛人見人愛，更是製作梗圖、二次創作的熱門素材，目前只能確定這個綠色的小生物屬於一個長壽的物種，其實尤達寶寶已經50歲了，卻還是幼年的外型狀態，小小的、呆呆的看了十分惹人憐愛。

而這位插畫家Crystal Ro ，讓尤達寶寶變身成了迪士尼公主，比公主們還嬌小的身體穿上了禮服，並利用了每部動畫中的經典畫面當作主題，尤達寶寶當公主的逗趣模樣實在是太可愛了！

像是身穿黃色禮服的貝兒公主，就呼應了尤達寶寶在影集中經典的「喝湯」橋段，手上端著茶杯的樣子萌翻。扮裝成仙度瑞拉從馬車中探出頭來，還可以在海底當美人魚，並同時使用原力把叉子弄彎。

另外，花木蘭、白雪公主、茉莉公主、睡美人也都逃不過小尤達寶寶的魔掌，公主們通通被篡位，輸給了更Ｑ的尤達寶寶。

還有寶嘉康蒂從天飛躍而下的經典畫面，也換成了尤達寶寶的版本，一臉不了解發生什麼事卻一點也不害怕，還把雙手舉起來，反正小尤達寶寶其實很強，這點高度對他來說不算什麼。

看了由尤達寶寶扮演的迪士尼公主系列後，是不是覺得心裡被療癒了呢？

看更多創作作品：

在 Instagram 查看這則貼文 Crystal Ro（@crystal.ro）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 6 日 下午 2:28 張貼

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