2020年結婚運勢大好的3星座　天秤苦盡甘來、遇到好對象

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

新的一年來臨，大家都會對接下來一年有所期許，可能是希望工作順利、家人朋友平安健康，也有人希望有段好姻緣，而就算是有穩定交往對象的人，想要結婚，有時候還需要好運勢助你一把！像是以下3個星座在2020年的結婚運勢很好，很有機會能攜手理想對象步入下一個人生階段。

牡羊座



牡羊座2020年運勢整體來說不錯，尤其是感情狀況會變得更順利，在星象加持下，結婚運勢相當不錯，再加上來自父母長輩、朋友的各種催促和推力下，牡羊會開始正視自己的感情和婚姻進度。尤其已經有交往中對象的牡羊，今年與另一半感情會越來越好，很適合結婚，可以開始準備迎接新的開始。

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水瓶座



水瓶座的感情在2020年或許有新的突破，水瓶座是敢愛幹恨的人，他們遇見喜歡的人會很希望能一起共度一生，而這最適合結婚的時機也到了，你們自己也會感受到和另一半相處越來越舒服、和諧，家庭宮位星象帶來的變化也會讓水瓶有了成家的心情，在2020年年底前會看到驚喜出現。

天秤座



在2019經歷了不少感情上的糾結之後，天秤座在2020年有很大機會遇到讓你很心動的對象，而且是各方面都很優秀、很適合作為結婚對象的人，不僅相處起來跟你很契合，就連長輩對他也很滿意。除了有家裡的助力，今年天秤座還會感受到來自身邊朋友接連結婚生子的壓力，不過也不用過於擔心，2020對天秤座來說可以放心考慮結婚問題的一年。

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