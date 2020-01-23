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潮流教父藤原浩曬「超重量級」All Star！攜手Sacai打造驚人的三方聯名

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編輯／Duke

藤原浩不僅被稱為「日本潮流教父」，同時也是「東方聯名帝王」，而他所主理的Fragment Design更在2019年推出多個聯名系列，如今時序進入2020年後，藤原浩將持續搶攻大家的荷包，因為他最近曝光了Fragment Design X Sacai X Converse Chuck Taylor的超重量級聯名，讓粉絲們摩拳擦掌等著搶。

▲藤原浩曬新鞋。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

▲藤原浩曝光Fragment Design X Sacai X Converse Chuck Taylor的超重量級聯名。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

近日藤原浩於個人IG帳號發布了兩則貼文，分別為Fragment Design X Sacai X Converse Chuck Taylor三方聯名以及Fragment Design X Air Jordan 1，其中，以Converse Chuck Taylor 70為主體的三方聯名在設計上，將經典的鞋面內標換成藍色底，並於後跟印上「sacai」與「frgmt」的字樣，而代表性的「閃電」標誌則是置於後跟標籤與鞋筒上。至於Fragment Design X Air Jordan 1，其實早在2015年的Air Jordan 30紀念企劃中就已經曝光，因此藤原浩這次再度拿出來，不經讓人猜想是否真的要開賣了。

▲藤原浩曬新鞋。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

▲Converse Chuck Taylor 70為主體，並帶入閃電與字樣設計。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

▲藤原浩曬新鞋。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

▲這雙拼接Fragment Design X Air Jordan 1早在2015年就已經曝光。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

雖然藤原浩目前沒有透露具體的鞋款上市消息，但光是分享這兩雙鞋的設計就已經引起巨大的迴響，因此待官方正式宣布發售之時，肯定會吸引眾多粉絲搶購，手刀準備好，衝了。

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關鍵字：

藤原浩, 日本潮流教父, 東方聯名帝王, FragmentDesign, Sacai, Converse, ChuckTaylor, 閃電, AirJordan1
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