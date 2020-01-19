星巴克與防彈少年團聯名！紫色甜點、周邊超夢幻，阿米們準備衝韓國

編輯／Emily 圖／翻攝自stories.starbucks.com、twitter@StarbucksKorea

星巴克每次推出限定商品總是引發熱潮，這次韓國的星巴克居然宣布，要和超人氣團體BTS防彈少年團合作！將推出聯名飲品、餐點和多項商品，整個系列使用迷幻絕美的紫色調，活動期間店內還會播放BTS的歌曲，阿米們是不是已經心動了呢，準備手刀衝韓國啦！

這是韓國星巴克首次與藝人合作，選擇了對年輕人有龐大影響力的防彈少年團，想要藉此向年輕人傳達「Be the Brightest Stars」的理念，強調每個人都充滿希望，要成為最閃亮的星星。合作活動會從1/21持續到2/6，部分收入會捐給美麗基金會的青年自立項目。

在 Instagram 查看這則貼文 스타벅스커피 코리아（@starbuckskorea）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 15 日 下午 9:03 張貼

星巴克與防彈少年團聯名活動期間，全韓國的星巴克店面都會播放BTS的《Make It Right》這首歌曲。限定產品全部以迷幻的紫色系為主，會推出五種餐點、一款飲料以及杯子、電腦包、鑰匙圈…等六種周邊商品。

#餐點系列

這次合作推出的飲品叫做Blooming Purple Vin Chaud，是以熱紅酒為發想，再加上接骨木花、葡萄柚等水果香氣。

甜點也都是紫色系，有紫莓起司蛋糕、紫色星星杯子蛋糕、藍莓與香草口味馬卡龍以及磅蛋糕，只要購買兩款蛋糕，就會贈送一個紫色蠟燭。

#杯子系列

杯子有馬克杯和玻璃杯兩種，上面會有一點一點的閃亮圓點裝飾，如同夜空中閃耀的星星一樣。

#電腦包、吊飾

周邊商品有推出電腦包與平板包兩款，都使用紫色格紋設計，另外還有一款紫色流蘇吊飾，裝在美美的鐵盒中。

活動期間購買限定商品，杯套和紙袋也都是BTS圓點圖案設計，全部都數量有限，是不是該準備衝韓國或找代購啦～

台灣的星巴克也即將推出今年首波聯名，這次與美國保溫杯品牌Stanley合作，推出「奶油白」系列商品。柔和、耐看的顏色，搭配簡潔的設計，看了好想收藏～品項非常多，包括保溫瓶、不鏽鋼杯、冷水外帶杯以及餐食罐，價格從1,150元至2,100元不等。喜歡的話1月21日凌晨零時會在線上商店開賣，之後也能在實體店購買。

▲星巴克與Stanley合作推出「奶油白」聯名系列。（圖／星巴克提供）

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