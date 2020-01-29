紅包錢先別花！眾多「爆款神鞋」二月現身　變形蟲SB Dunk、黑魂YEEZY 700 V3

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@hanzuying、@yeezymic、@fujiwarahiroshi、Adidas、Goat

雖然長輩常說新年要穿新衣、新鞋，但許多爆款神鞋卻常常出現在農曆年過後，因此下方便替各為統整了今年2月份必買的鞋款，其中包含人氣鞋款Sacai X Nike LDWaffle、Travis Scott X Nike SB Dunk Low以及新款的Aidas Yeezy 700 MNVN，所以剛領完紅包錢的學生或是拿到年終獎金的上班族，千萬別急著花掉，不然錯過這些爆款可是會後悔莫及喔！

1.Adidas Yeezy 700 V3「Alvah」

繼首發配色「Azael」後，Yeezy 700 V3再度迎來「Alvah」配色。其中，該鞋款採用超人氣的黑魂色調為基底，並搭配搶眼的黑灰色編織鞋面與反光支架製成。該鞋款預計將於2／15發售，定價為美金200元（台幣6,000元）。

2.Adidas Yeezy Boost 700 V3 MNVN「Triple Black」

Yeezy Boost 700 MNVN為Yeezy Boost 700的後繼版本，而兩者唯一不同的地方是將側面的線條設計刪除，並改用尼龍材質搭配具有反光效果的「700」字樣製成。該鞋款預計將於2／21發售，定價為美金220元（台幣6,600元）。

3.Air Jordan 1 High OG「Pine Green」

該鞋款以經典的Air Jordan 1 High OG「Bred」與「Royal Blue」為靈感設計，並以綠色作為主軸，不過，與上述兩款配色不同，這次的「Pine Green」改用質感更好的皮革，而側邊的Wing Logo則由壓紋變成皮革呈現。該鞋款預計將於2／29發售，定價為台幣5,600元。

4.Travis Scott X Nike SB Dunk Low

席捲2019年的Travis Scott X Nike，在今年初也迎來全新的合作。這次雙方採用經典的SB Dunk Low為主軸，並加入變形蟲、格紋等設計手法搭配牛仔布、皮革製成，其中，內側的Swoosh（勾勾）Logo還採用粉色來與外側的黑色形成強烈對比，絕對能成為鞋頭夢寐以求的鞋款。該鞋款預計將於2／29發售，定價為美金150元（台幣4,500元）。

5.Sacai X Nike LDWaffle

全新的Sacai X Nike LDWaffle將會迎來兩款全新的配色，分別為黑色與白色，不過，這次鞋面所採用的材質，將不會以麂皮與網布作為主打，而是使用皮革與尼龍為主要材質。該鞋款預計將於2月發售，定價為美金160元（台幣4,800元）。





6.Air Jordan 1 Hi’85「Varsity Red」

全新復刻的Air Jordan 1 Hi’85「Varsity Red」，其細節、材質都將還原1985年的元祖Air Jordan 1，而整體則是採用較多的紅色搭配黑色組成，並且因顏色與經典的「Bred」相近，據傳僅會發售23,000雙，因此有興趣的朋友要注意了。該鞋款預計將於2月發售，定價為美金200元（台幣6,000元）。

7.Nike Air Ship & Air Jordan 1「New Beginnings Pack」

這次的「New Beginnings Pack」配色將採用組合包的形式發售，其中，Nike Air Ship為Air Jordan 1發售前麥可喬丹（Michael Jordan）所著用的戰靴，並且為時隔36年的首次復刻，因此也受到許多粉絲的矚目，而Air Jordan 1則是由紅白色組成。該鞋款預計將於2月發售，定價為美金350元（約台幣10,500元）。

8.Off-White X Air Jordan 5

Off-White X Air Jordan 5相較於一般市售款的Air Jordan 5做出了幾個改動，像是將經常使用的麂皮、皮革鞋面替換成半透明材質，而在鞋舌、鞋面、鞋領處也有不一樣的設計。首先，鞋舌注入反光材料，而鞋面與鞋領處則是加入半透明圓圈設計，讓各位可以利用襪子使穿搭更加多元。該鞋款預計將於2月發售，定價為美金225元（約台幣6,750元）。

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