巴黎男裝周／吳亦凡小花耳環上身同框陳立農帥炸　LV神推「藍天白雲」套裝

▲LV男裝登場米蘭時裝周，潮流男星吳亦凡氣勢穿搭和「藍天白雲」套裝引起熱議。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

2020米蘭男裝周今日輪到眾所期待的LOUIS VUITTON路易威登登場，秀前就以超特別的「時鐘邀請函」掀起討論話題，現場名人到秀上服裝更是沒讓人失望，大陸人氣男星吳亦凡穿上最新男裝，獨特搭配小雛菊飾品、指彩，無娘感反而帥氣度爆表，同框小鮮肉陳立農，一霸氣一可愛讓網狂讚「太養眼了！」「神仙顏值組合」。

▲吳亦凡戴上小雛菊飾品，連指尖都特別搭配上小雛菊指彩。（圖／翻攝吳亦凡微博）



以高顏值、身高優勢和獨特穿搭風格成為時尚寵兒的吳亦凡，身穿一襲LV淺藍色解構鏤空套裝現身米蘭大秀，與秀上model西裝筆挺的穿著方式略有不同，吳亦凡以胸前開扣、抽出領帶的穿法搭配高筒球鞋營造出隨性潮流感。尤其更讓人眼前一亮的是他耳上、指上戴著的小雛菊耳環及戒指，就連指甲也畫上了小雛菊，看似女性化的小花圖案搭配後梳油頭和酷帥套裝，完全沒有違和感，反而讓造型更豐富，氣勢超強。

▲「小鮮肉」陳立農以活潑的刺繡套裝現身，難得同框吳亦凡。（圖／品牌提供、翻攝微博@芒果扒客）



而以《偶像練習生》出道爆紅的歌手陳立農則是以LV 2020春夏系列灰藍色刺繡長褲和連帽套裝登場，展現青春活力氣息。而吳亦凡和陳立農這風格完全不同的雙帥難得同框，也引起網友大讚兩人站在一起太養眼！

而由鬼才設計師Virgil Abloh執掌的LV 2020秋冬男裝系列依舊精采無比，以圖案、剪裁和獨特的解構手法將其擅長的街頭風完美融入，重新詮釋傳統的服裝「基因」，像是象徵著制式化、商業貿易的西裝，從口袋、手腕處變化成柔軟的荷葉皺摺設計；從西裝外套到長褲都漫步著猶如崩裂般的曲線鏤空設計，就像是一片片撕開又拼回去；或是長度、外觀設計左右完全不對稱的長版西裝外套等，都顛覆我們原本視為理所當然的「傳統設計」。

▲秀上最吸睛莫過於「藍天白雲」套裝，從正裝到休閒的衛衣都有。（圖／品牌提供）

除此之外，主題為「Heaven on Earth」的這系列秋冬男裝中，更有幾套超吸睛的「藍天白雲」套裝，是Virgil Abloh藉由孩童般的角度，把天空中如夢似幻的雲朵無限延伸，就連超「skr」的吳亦凡都說最喜歡這幾套！

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