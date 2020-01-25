曹政奭與歌手老婆Gummy要生寶寶啦！女星孕期維持好身材的秘訣大公開

最近曹政奭要當爸爸的消息在韓網掀起討論～而他的老婆韓劇OST女王Gummy在日前出席頒獎典禮裡展現的好身材更是震驚許多人！不過除了Gummy之外，2020年還有非常多女星都懷孕、生完寶寶，身材還是一樣超辣，一起來看看這些女星的身材維持法吧！

#Gummy身材管理法

最近剛宣布懷孕的Gummy也許一直以來看起來都很瘦，但是Gummy表示自己其實是易胖體質！只要沒有好好管理，就很容易發福～因此不論是運動還是飲食管理，他都會非常嚴格進行～

Gummy一週中基本上每一天都會做運動，就算是簡單的拉伸運動也好，才能養成身體的運動習慣～而飲食管理的部分，Gummy則表示，如果一天中有吃到米飯、麵食類的食物，他接下來的2.3天中就會只攝取沙拉、蔬菜水果～甚至在減肥最激烈的時期，曾經長達三年不曾碰過麵食類跟炸物！如果平時容易嘴饞，Gummy會放一些涼拌海鮮、小菜等在冰箱，不論是正餐吃，或是嘴饞止饑都不怕會有熱量負擔～

#崔智友身材管理法

崔智友完全是辣媽啊～而且不論20年前還是現在，皮膚管理跟身材都一極棒！崔智友歐膩表示他自己其實很喜歡吃東西XD而且也是很嘴饞的類型，不過他表示，他絕對不會一次吃很多，每一次都會少份量、少份量的吃～

而運動的部分，他從以前就會每週跳兩到三次芭蕾，除了芭蕾之外平時不會特別做其他運動，不過如果覺得身體太僵硬，會在家裡做伸展運動～而他平時也很喜歡食用優格，如果覺得自己體重快增加了，就會選擇原味優格，可以幫助腸道蠕動，也比較有飽足感！

#章子怡

2020年初剛生下二寶的章子怡更是典型的身材管理達人！不管是運動還是飲食都非常嚴格管理，甚至表示自己的體重幾乎沒有超過50公斤過（連孕期最重也才60公斤左右QQ叫小編如何是好啦！）

而章子怡的飲食遵守「3多原則」，是多喝水、多吃蔬果跟多睡覺！而飲食中少脂少糖、只吃天然食物更是基本，如果有重要場合需要出席，更會將原本的食量縮減到1/4左右，只能說女明星真的好辛苦啊！而平時他也會每週固定游泳、還有低強度的長跑，以有氧運動消耗體內熱量、脂肪～

#安海瑟威

安海瑟威也是在前陣子剛成為二寶媽～他表示自己其實也是易胖體質，原本為了減肥，所以一直是全素食者，直到後來拍戲時發現，這樣的食物攝取對於日常生活來說完全不夠，且也不健康，後來便開始以均衡但較清淡的飲食維持身材～他平常的食物料理方式以水煮為主，堅持少油、少鹽、少調味料原則，如果真的想要有一點味道，頂多放一點點鹽巴。

文／美人圈 圖／翻攝自ameblo.jp、PopSugar、微博@章子怡、e조은뉴스、tvreport.co.kr、EDAILY - 이데일리、네이버 포스트、오마이뉴스、Picpanzee、MBN、뉴스카페、티브이데일리

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