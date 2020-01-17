安心亞「10年來最瘦時刻」亮相施華洛世奇　新年最怕長輩問這題

▲安心亞出席Swarovski新品發表，暴瘦5公斤要在過年補回來 。（影／記者鮑璿安攝）



記者鮑璿安／台北報導

水晶品牌Swarovski（施華洛世奇）於今（1/17）於三創園區發表2020 春夏系列，請到藝人安心亞頂著奶茶新髮色華麗亮相，為呼應品牌這季的夏日奇幻旅程靈感，安心亞佩戴棕櫚葉耳飾，還時不時猛烈晃頭展現靈動感，農曆新年將至，安心亞也放下狠話，「過年一定會大吃！」把減肥一事直接拋諸腦後。

▲安心亞暴瘦5公斤10年來最瘦，頂著奶茶新髮色華麗亮相Swarovski新品發表。（圖／品牌提供）

安心亞年前檔期滿滿，抽空來到Swarovski新品發表，頂著奶茶新髮色亮相，立刻被大家發現瘦了許多，安心亞表示，「最近是10年以來最瘦時期，瘦了5公斤左右，因為要拍新專輯MV，所以戒掉一切澱粉。」不過現在已經拍完MV了，就要在過年時期好好進補回來，她也補充，「我去年過年一天就可以胖兩公斤，對任何食物來者不拒，這次過年去台南，我要大吃鱔魚意麵、珍珠鮮奶。」

▲安心亞佩戴棕櫚葉耳飾過過旅行乾癮 。（圖／品牌提供）

話題回到品牌新品，呼應這季的夏日奇幻旅程靈感，被問及最想要去哪裡玩？安心亞先是嘆一口氣，「我目前先預支了三天假期，最想去泰國這類海島國家，因為工作太忙，長的假期也請不了，只能帶著棕櫚葉耳飾過過旅行乾癮。」全身心投入事業的安心亞，面對感情採取不積極態度，她提到，「我都會戴粉鑽（很鑽）飾品，現在覺得感情靠一見鐘情，不用羅列太多要求。」農曆新年將至，至於最害怕長輩親戚們問什麼話題？安心亞先是笑笑，而後語出驚人，「他們都會問我一場活動多少錢，『你賺很多噢』。」

▲安心亞佩戴So Cool 系列項錬相當率性，NT$6,490；穿孔耳環NT$4,990。（圖／品牌提供）

安心亞佩戴2020年全新SUMMER系列的首飾，搶眼的耳環以棕櫚葉、金剛鸚鵡為設計發想，靈感來自艷夏叢林，有如同置身在熱帶國度，搭配So Cool系列的水晶珍珠項鍊，異材質的搭配也被安心亞視為最愛，呼應自己私下穿著的個性路線。

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