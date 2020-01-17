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肌膚開光過好年！一滴入魂的美肌膠囊正夯，乳霜前用不會錯

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▲▼旅遊、急救必備的美肌膠囊正夯 。（圖／品牌提供）

▲速效又方便攜帶，膠囊包裝確保每次使用都是鮮純成分。（圖／品牌提供、翻攝自IG/darphin，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

趁著年假把睡眠補好、膚質養好是所有女生共同的心願。要如何短短幾天讓肌膚逆轉勝呢？DARPHIN發現現代人保養喜歡求快，更愛根據自身膚況調整保養步驟，這時安瓶型的密集修護就很適合備在手邊應用。

▲▼旅遊、急救必備的美肌膠囊正夯 。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN 維他命C&E精露膠囊，60顆 ，4,250元。

今年DARPHIN推出的「維他命C&E精露膠囊」，萃取亮白最有感的維他命C加上能高效抗氧的維他命E，與親膚滋養的複方植物油完美融合，完整鮮存兩種親脂性維他命原的修護力量。

晶萃都被珍藏在一顆顆真空的高隔光膠囊中，以確保每一次新鮮釋放最完美的全臉用量。特製膠囊是由純天然紅藻所製成，單次使用的包裝方式更非常便於旅行攜帶。

▲▼旅遊、急救必備的美肌膠囊正夯 。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN 甘菊芳香精露，15ml，2,400元。

乾冷冬季的舒緩保濕也不能少，備一瓶精油保養除了能加強肌膚滋潤度，更能夠啟動淋巴循環，加強保養效率，洋甘菊精油富含植物界過敏良藥「天藍烴」，療癒香氣能幫助大腦鎮定放鬆、舒緩焦慮不安，更能安撫肌膚敏感泛紅。

▲▼旅遊、急救必備的美肌膠囊正夯 。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN 芳香潔淨調理膏、芳香柔潤調理膏，各15ml，各2,400元。

突如其來的痘痘或是粉刺，建議挑選擁有17種高效抗菌精油的芳香潔淨調理膏，透過最溫和方式消炎、淨化肌膚。一早醒來肌膚暗沉，則建議選用芳香柔潤調理膏，以高濃縮柑橘類精油與維他命E等成分，能快速為肌膚注入活力，瞬間提亮膚色。

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關鍵字：

安瓶, 膠囊, 密集修護, 過年
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