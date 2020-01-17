林映唯眼光快狠準！「3秒」為粉絲挑到命定高跟鞋　蹲下幫穿鞋超暖心

▲林映唯今日擔任VINCE CAMUTO一日店長，幫粉絲挑選鞋款超暖心。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

林映唯（小美）今（17日）擔任紐約女鞋品牌VINCE CAMUTO信義遠百店一日店長，為慶祝品牌開幕，特別為粉絲謀福利，由小美親自為粉絲搭配挑選鞋款，並直接霸氣掏腰包送出，寵粉無極限。眼光極利的小美觀察粉絲的穿搭後，只要「3秒」就能找到最適合的鞋款，令人不得不佩服她的穿搭功力！

▲林映唯（小美）今日一身米色連身褲搭配高跟涼鞋，中性風格中也不失女人味。（圖／品牌提供，以下同）



小美今日一身帥氣連身褲裝搭配VINCE CAMUTO 2020春夏鞋款，以一日店長身份出席VINCE CAMUTO信義遠百店開幕活動，小美表示平時喜歡中性風格穿搭，但是非常喜歡利用高跟鞋款或配飾來增添女人味。

▲小美今日為粉絲所挑選的鞋款，都非常適合。



小美今日為粉絲挑選鞋款，現場被大讚眼光「快、狠、準」，從觀察到決定搭配的鞋款只需要3秒鐘！她也分享為粉絲尋找適合的鞋款第一步是先觀察整體的風格，接著觀察身高、體型，最後就能快速決定出最能修飾比例的鞋款。

▲貼心蹲下協助粉絲試穿鞋子。（圖／記者王則絲攝）



VINCE CAMUTO 的訂製鞋款從鞋跟、鞋面到扣飾都能自由搭配，完全的客製化，讓每個人都能找到命定的那雙高跟鞋，小美說：「每個女孩都有自己最適合的高度」，並不是越高越好，而是舒適又能展現女人自信才是最重要的。所以小美也特別親自挑選訂製了一雙尖頭高跟包鞋，銀色的鞋面上紋路非常漂亮，她也說：「以前習慣挑選黑、白鞋款，最近開始逐漸解放自我。」訂製了這雙銀色高跟鞋非常亮眼，十分喜歡。

▲小美親自挑選的訂製款。（圖／記者王則絲攝）

鞋跟方面有粗、細跟，並能自由挑選高度，鞋面與扣飾方面選擇也非常多。





▲VINCE CAMUTO 訂製鞋從鞋面、鞋跟到扣飾都能自由搭配。（圖／記者王則絲攝）



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