Hublot進駐台北當代藝術博覽會　跨界錶款攬文青新客

▲Hublot第二度擔任台北當代藝術博覽會官方時計。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

第二屆TAIPEI DANGDAI 台北當代藝術博覽會於南港展覽館1館登場，瑞士名錶Hublot（宇舶錶）第二度擔任官方計時，現場展出Sang Bleu刺青工坊創辦人、同時也是品牌大使Maxime Plescia-Buchi創作手稿，以及法國當代雕術大師Richard Orlinski著名的紅色金剛「Wild Kong」作品，配合與他們跨界合作的錶款，彰顯品牌精神「融合的藝術The Art of Fusion 」。

▲Hublot於台北當代藝術博覽會的展區。（圖／品牌提供，以下同）

展至19日的台北當代藝術博覽會，共有99家畫廊參展，當中23家畫廊在台灣設址，豐富的畫作與裝置藝術，估計每天吸上萬參觀人潮，當然也逛進Hublot的展示區，駐足欣賞超吸睛的紅色金剛，其招牌多刻面設計應用在經典融合系列ORLINSKI女性腕錶皇金錶款上，是品牌的熱賣女錶。

▲Hublot與法國當代雕術大師 Richard Orlinski合作密切。（圖／品牌提供，以下同）

▲經典融合系列ORLINSKI女性腕錶皇金款是Hublot熱賣款，700,000元。

Hublot也攜手Maxime Plescia-Buchi主理的刺青工作室Sang Bleu工作室，打造一系列刺青概念幾何圖案躍上錶的Big Bang Sang計時碼錶、陀飛輪等錶款，對照品牌大使Maxime Plescia-Buchi創作手稿，讓參觀者更了解品牌與藝術圈的連結，品牌估計自2015年開始，相繼和9位藝術工作者合作發展創意腕錶，已推出超過50款不同材質與設計的腕錶。

▲Sang Bleu刺青工坊創辦人Maxime Plescia-Buchi（左）是Hublot品牌大使，Big Bang Sang Bleu II 計時碼錶鈦金屬款782,000元。