fb ig video ETtoday search mobile

Hublot進駐台北當代藝術博覽會　跨界錶款攬文青新客

> >

▲Hublot第二度擔任台北當代藝術博覽會官方時計。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

第二屆TAIPEI DANGDAI 台北當代藝術博覽會於南港展覽館1館登場，瑞士名錶Hublot（宇舶錶）第二度擔任官方計時，現場展出Sang Bleu刺青工坊創辦人、同時也是品牌大使Maxime Plescia-Buchi創作手稿，以及法國當代雕術大師Richard Orlinski著名的紅色金剛「Wild Kong」作品，配合與他們跨界合作的錶款，彰顯品牌精神「融合的藝術The Art of Fusion 」。

▲▼ Hublot 。（圖／品牌提供）

▲▼ Hublot 。（圖／品牌提供）

▲Hublot於台北當代藝術博覽會的展區。（圖／品牌提供，以下同）

展至19日的台北當代藝術博覽會，共有99家畫廊參展，當中23家畫廊在台灣設址，豐富的畫作與裝置藝術，估計每天吸上萬參觀人潮，當然也逛進Hublot的展示區，駐足欣賞超吸睛的紅色金剛，其招牌多刻面設計應用在經典融合系列ORLINSKI女性腕錶皇金錶款上，是品牌的熱賣女錶。

▲▼ Hublot 。（圖／品牌提供）

▲Hublot與法國當代雕術大師 Richard Orlinski合作密切。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ Hublot 。（圖／品牌提供）

▲經典融合系列ORLINSKI女性腕錶皇金款是Hublot熱賣款，700,000元。

Hublot也攜手Maxime Plescia-Buchi主理的刺青工作室Sang Bleu工作室，打造一系列刺青概念幾何圖案躍上錶的Big Bang Sang計時碼錶、陀飛輪等錶款，對照品牌大使Maxime Plescia-Buchi創作手稿，讓參觀者更了解品牌與藝術圈的連結，品牌估計自2015年開始，相繼和9位藝術工作者合作發展創意腕錶，已推出超過50款不同材質與設計的腕錶。

▲▼ Hublot 。（圖／品牌提供）▲▼ Hublot 。（圖／品牌提供）

▲Sang Bleu刺青工坊創辦人Maxime Plescia-Buchi（左）是Hublot品牌大使，Big Bang Sang Bleu II 計時碼錶鈦金屬款782,000元。

關鍵字：

Hublot, 台北當代藝術博覽會
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

王心恬鍾情400萬喬治傑生魚盤　當藝術品捨不得裝海鮮

王心恬鍾情400萬喬治傑生魚盤　當藝術品捨不得裝海鮮

巴黎男裝周／Off-White街頭男孩變優雅紳士　西裝袖口挖洞秀小心機

巴黎男裝周／Off-White街頭男孩變優雅紳士　西裝袖口挖洞秀小心機

米蘭男裝周／墨守成規的制服太無聊　Ferragamo玩混搭

米蘭男裝周／墨守成規的制服太無聊　Ferragamo玩混搭

怪奇鼠躍上名牌衫迎新年　2900元可擁有手機殼 王子妃梅根全身咖啡色沒土味　靠不同面料穿出層次感 把台灣黑熊、石虎印在SWATCH上　專屬訂製來襲 金球獎／凱特布蘭琪禮服正面鸚鵡螺　轉身變扇貝 金球獎／翹臀珍被譏像聖誕禮物　小丑女飄度假風　 C羅戴1500萬元勞力士　閃爆滿鑽設計襯百億身價 陳庭妮化身金色女神露美腿跑卡地亞趴　氣場強壓深溝辣媽瑞莎

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面