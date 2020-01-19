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遠百信義A13網美店加一！可頌水果杯95元、英國發燒包款買得到

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▲遠百信義A13必拍網美店加一，imi cafe主打邊喝下午茶邊血拼。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

imihwa義米花品牌體驗店正式進駐遠百信義A13，將旗下代理英國品牌meli melo、巴黎配件品牌Yazbukey及各式設計師品牌配件聚集在一間店內，此外，主打能夠邊喝咖啡、吃甜點就能買到不同品牌新品，超美門市週末就打卡拍美照去。

▲imi cafe。（圖／品牌提供）

▲imi cafe。（圖／品牌提供）

▲imi cafe進駐遠百信義A13三樓，邊喝咖啡能一邊購物。（圖／品牌提供）

imi cafe選品咖啡店進駐遠百信義A13三樓，店面以簡潔明亮風格打造，每季擁有不同的主題，針對不同區域成列各式商品，穿搭方面有主打包款英國品牌meli melo，以義大利皮革和俐落包身線條，賦予提帶與肩背功能，提升實背性，藝人莫允雯、楊丞琳都拿同款包；來自泰國的設計運動內衣品牌Wakingbee，結合運動與外出性能，以永不退流行的波爾卡圓點為設計，點綴於運動內衣及褲子上，不規則下擺設設計，完美修飾女性曲線。

▲imi cafe。（圖／品牌提供）

▲imi cafe。（圖／品牌提供）▲imi cafe。（圖／品牌提供）

▲泰國運動內衣品牌Wakingbee；英國品牌meli melo mini tan NT$14,800，洛杉磯的香氛品牌Boy Smells。（圖／品牌提供）

此外，結合嗅覺體驗，提供來自英國茶葉、哥倫比亞咖啡豆讓民眾放慢腳步，暢銷款式包括RED HEAD、ASH、LES等，花香中帶有煙燻木質香氣，呼應使用成分，同時店內飲品荔枝綠茶中的玫瑰花瓣，紐約早餐茶的金盞花，也能買得到，不論是食用或是擺放在家中都有療癒體驗。

▲imi cafe。（圖／品牌提供）

▲imi cafe。（圖／品牌提供）

▲imi cafe。（圖／品牌提供）

▲可頌水果杯，NT$95；肉桂卷NT$120；季節水果可頌，NT$120。（圖／品牌提供）

此季餐點呼應YAZBUKEY土耳其皇室後裔設計師Let them eat cake主題，外層酥脆，內層富有彈性的可頌，夾上香甜的季節水果及不甜膩的Cream Cheese；搭配上一杯美式或拿鐵，從視覺到味覺都是享受。除咖啡之外，也提供紐約早餐茶、荔枝綠茶，亦是屬性溫和的茶飲，滋味清爽自然，民眾可以把握週末來好好放鬆腳步，血拼之餘填飽肚子。

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