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YSL「美妝加油站」4大重點絕不能錯過！超限量星星禮盒、斷貨色號必搶

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▲▼YSL美妝加油站4看點(圖／品牌提供）

▲▼YSL美妝加油站4看點(圖／品牌提供）

▲亞洲首座「YSL BEAUTY STATION」於台北信義A11登場，4大重點一次看。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

YSL真的堪稱史上最會辦派對的美妝品牌！去年在COACHELLA音樂祭打造了超狂的「YSL BEAUTY STATION加油站」，現在被搬進台北信義新天地A11，更是亞洲首座，期間限定只到1/20，現場不僅有經典加油站能拍網美照，還精心打造試妝區，最重要的是年初一上市就搶翻的「星星唇膏」新色、4大斷貨熱賣唇膏全都集中在這，還有超多誠意十足的澎湃滿額禮和鐵粉們一定要收藏的超限量立體星型禮盒，現場4大重點全幫你整理好了，還沒去朝聖的女孩快點把握最後幾天別錯過！


1.星鑽蜜唇膏新色全台首賣

今年初剛上就被搶翻的「星星唇膏」情挑誘吻星鑽蜜唇膏推出全新2色#6無畏橙癮、#7紅唇宣言，也於本次「YSL BEAUTY STATION加油站」搶先全台首賣，帶著細緻閃粉的橘紅色和活力紅色，一擦就顯白。

▲YSL「美妝加油站」4大看點。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL「美妝加油站」4大看點。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲「夾星唇膏」情挑誘吻星鑽蜜唇膏2大新色首賣，上為#6無畏橙癮頭，下為#7紅唇宣言。（圖／記者張毓容攝）

2.4大人氣斷貨色號補貨到

YSL唇膏人氣超高，不少熱門色號總是火速被搶購一空，而這次YSL特別從國外補貨，將今年一上市就熱賣到斷貨的閃閃銀管「情挑誘吻星鑽蜜唇膏」#10豆沙玫瑰、超人氣金管「情挑誘光水唇膏」限量色#76肉桂紅棕、#91蜜桃玫瑰、#92草莓鮮紅等4大斷貨唇膏一次補貨到「YSL BEAUTY STATION加油站」，先前沒買到的人別再錯過！

▲YSL「美妝加油站」4大看點。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL「美妝加油站」4大看點。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL「美妝加油站」4大看點。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲4大斷貨唇膏一次補齊，像是閃閃銀管#10豆沙玫瑰（上）和超人氣金管#92草莓鮮紅（下）這裡都找得到。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

3.超稀少立體星型禮盒包裝

這顆有著夢幻粉色、立體星星造型的「情挑誘吻星鑽禮盒」是特別從巴黎空運來台，僅有超限量50盒，只要購買8支新款唇膏，就可獲得，YSL鐵粉絕不能錯過這個！

▲YSL「美妝加油站」4大看點。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL「美妝加油站」4大看點。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲超夢幻的立體粉色星鑽禮盒只限量50盒。（圖／記者張毓容攝）

4.超澎湃滿額禮

「YSL BEAUTY STATION加油站」不僅讓你美照拍不停、試妝試到滿，還誠意滿滿的推出一系列超澎湃滿額禮！像是事先網路報名並於現場不限金額消費，就能獲贈時尚MINI化妝包＋3入明星體驗組水凝露＋恆久完美粉底＋極效活萃精華試用包各壹份。

▲▼YSL美妝加油站4看點(圖／品牌提供）

▲YSL「美妝加油站」4大看點。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

消費滿5,000元可從內含慾望巴黎淡香水（7.5ml）的「慾望巴黎星禮盒」和「YSL精品手環唇彩奢華禮」2選一，有著精緻吊飾的手環也可當作頸鍊，加上奢華緞面小唇膏。

▲▼YSL美妝加油站4看點(圖／品牌提供）

消費滿6,600元可獲得「自由不羈星禮盒」，內含奢華緞面唇膏及2月才會上市的「自由不羈LIBRE香氛」。

▲YSL「美妝加油站」4大看點。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL「美妝加油站」4大看點。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

消費滿8,000元則可獲得精緻可愛的「滿天星願禮盒」，內有4支精巧版人氣唇膏及底妝；或可選擇今年初剛上市的保養新系列「極效活萃奢華旅行組」。

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