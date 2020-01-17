池昌旭肌肉不是練假的　完美駕馭CK新裝、眼神放電帥翻

▲池昌旭穿深藍色羔羊皮西裝外套拍CK CALVIN KLEIN廣告，台灣引進黑色款52,990元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

32歲南韓男神池昌旭2月22日將來台舉辦「Waiting for you 2020」見面會，預告將獻唱寵粉絲，期待的鐵粉們可以先欣賞CK CALVIN KLEIN 2020春夏形象廣告開心一下，因為池昌旭成為廣告第一男主角，無論是穿剪裁合身的西裝或皮衣、彩色照或黑白照，靠眼神放電的他帥翻啦！

▲池昌旭示範深藍色羊毛西裝外套21,990元、深藍色羊毛長褲 12,990元。

池昌旭服完兵役退伍後，讓大眾見證他的顏質與身材沒有太大變化，且在戲劇中有裸露鏡頭，他也毫不遲疑親自上陣，展現努力健身的傲人成果，隨時保持最佳狀態，因此完美駕馭CK CALVIN KLEIN春夏新裝。

▲池昌旭與模特兒共同演繹CK CALVIN KLEIN 2020 春夏形象廣告。

他在廣告中呈現多變的時尚風貌，穿上修身西裝展現紳士品味，套上羔羊皮西裝外套則流露雅痞味，而休閒裝也相當時尚，換上鮮豔的橘色透視尼龍夾克，展現年輕活力，讓人好奇他下個月造訪台灣，是否也會以全套CK CALVIN KLEIN新裝亮相。

▲池昌旭眼神放電，黑白照顯得更酷。