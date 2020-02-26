用了就愛上！網友激推CP值超高擴香瓶　花朵造型美到爆

▲擴香代表著你的個人品味。（圖／翻攝自IG/cultimilan）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

噴香水，可以代表一個人的個性、心情、品味，有時候甜味多一些，有時候想要清新一點，空間也一樣，每個空間都有獨特的氣息，而且香氛有喚醒記憶的能力，滿足浪漫情懷的同時，也會對這個地方有更多印象。

如果香水是個人標記，那麼居家香氛就是你對家的記憶，只要聞到這股獨特氣味，就能聯想到某個特定空間。而擴香就是最好的選擇，只需擺放著就飄散著舒服氣味，沒有任何限制且沒有安全顧慮，尤其疫情持續，減少出入公共場合、待在家的時間變多了，更需要對居家佈置用心，窩著發懶也舒服。

▲居家香氛讓空間更舒服，也有家的記憶。（圖／翻攝自Unsplash）

擴香使用方式很簡單，建議初次使用時建議將擴香棒浸泡30分鐘後再倒轉放置，其後每個月可倒轉一次增加香味，個人喜好增加或減少倒轉頻率。若將全數擴香棒放置瓶內，並且不修剪長短，可達成最佳的氣味效果。

▲Enjoy Everyday 精油擴香瓶，花朵造型很療癒，有蘭花、玫瑰、山茶花可選擇，原價599元，特價328元。點我購買。

擴香不需要花大錢，不少品牌都是網友大推、CP值超高，Enjoy Everyday 精油擴香瓶有著日式優雅質感風格，將常見的擴香枝變化成大花，而且不同香氣是不同的花朵，給人視覺饗宴，聞著香氣也增添佈置特色，而且輕柔的香味接受度高，共推出蘭花、山茶花、玫瑰三種香味可供選擇。

▲Enjoy Everyday 精油擴香瓶禮盒100ml（蘭花），原價599元，特價328元。點我購買。

▲Enjoy Everyday 精油擴香瓶禮盒100ml（玫瑰），原價599元，特價328元。點我購買。

▲Enjoy Everyday 精油擴香瓶禮盒100ml（山茶花），原價599元，特價328元。點我購買。

cocodor則是韓妞必買的人氣擴香，香氣持久自然，聞起來非常舒服，透過專業調香師調製特殊香味與時尚的設計，打造更有情調的居家與室內空間，分明層次可媲美專業香水，可依照不同環境空間選擇適合香氣，而且價格親民，用完就換也不心疼。

▲韓國cocodor 經典室內擴香瓶200ml （4入特惠組），原價1,400元，特價860元。點我購買。



▲韓國cocodor 經典室內擴香瓶200ml （玫瑰香水），原價400元，特價288元。點我購買。



▲韓國cocodor 經典室內擴香瓶200ml （白麝香），原價400元，特價288元。點我購買。



▲韓國cocodor 經典室內擴香瓶200ml （白茉莉），原價400元，特價288元。點我購買。



▲韓國cocodor 經典室內擴香瓶200ml （四月花香），原價400元，特價288元。點我購買。