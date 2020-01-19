試・開箱／寶格麗情人節包掛上蛇纏繞愛心　連包裝盒都冒粉紅泡泡

▲寶格麗情人節限定系列由裡而外都冒粉紅泡泡。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

農曆新年將至，緊接在後就是西洋情人節，寶格麗（BVLGARI）已備妥情人節限定商品搶客，主打的Serpenti Forever情人節限定洋紅碧璽色小牛皮肩背包，提把與包身邊緣全勾勒著粉紅線條，招牌的蛇頭琺瑯扣環垂吊蛇身纏繞的粉紅心形吊飾，是情人節款才有的可愛設計，而外盒也是蛇頭圖案的粉紅包裝盒，由裡而外都冒粉紅泡泡。

▲寶格麗情人節限定包附風格甜美的包裝盒。（圖／品牌提供，以下同）

▲Serpenti Forever情人節限定洋紅碧璽色小牛皮肩背包，91,700元。

寶格麗情人節限定系列以3大色調為主，分別是象徵純潔之愛的淨白瑪瑙色、代表溫柔之愛的薔薇石英粉色、熱情之愛的洋紅碧璽色，春夏最新包形Serpenti Micro Diamond Blast也在情人節限定款之列，共推出2款水蛇皮包，首次飾有鑽石形吊墜在鍊帶上，意指沒有什麼比愛來得珍貴且閃耀動人。

▲Serpenti Micro Diamond Blast情人節限定薔薇石英粉色金屬水蛇皮肩背包（左）88,800元，淨白瑪瑙色金屬水蛇皮肩背包88,800元。



▲Serpenti Forever 情人節限定洋紅碧璽色與薔薇石英色小牛皮零錢包與洋紅碧璽色卡夾兩件組（左）23,900元，小牛皮卡夾12,300元。

容易入門的情人節限定小配件也有許多甜蜜選擇，包括皮夾、獨特的小牛皮零錢包與洋紅碧璽色卡夾兩件組、蛇之愛戀斜紋絲巾與皮革雙頭蛇手環，粉粉嫩嫩的色調與時髦的設計，輕鬆擄獲佳人芳心。

▲Serpenti Forever 情人節限定洋紅碧璽色小牛皮雙頭蛇手環（左）12,900元，蛇之愛戀上等斜紋絲巾8,800元。