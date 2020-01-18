《絕地戰警》豪砸25萬元買11雙球鞋！威爾史密斯爽挑聯名款

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由美國潮流媒體Complex製作的節目《Sneaker Shopping》，專門邀請名人、運動員、演員、歌手到知名鞋店購買球鞋以及分享故事，《絕地戰警FOR LIFE》近期上映，兩大主角威爾史密斯（Will Smith）與馬汀勞倫斯（Martin Lawrence）作客最新一期的節目，最後兩人豪砸美金8,432元（約台幣25萬元）買下11雙昂貴的聯名與Air Jordan球鞋，絕地戰警們真的超殺。

▲為了宣傳《絕地戰警FOR LIFE》的上映，威爾史密斯與馬汀勞倫斯作客最新一期的《Sneaker Shopping》。（圖／翻攝自IG@stadiumgoods）

《Sneaker Shopping》場景拉到紐約知名鞋店Stadium Goods，威爾史密斯與馬汀勞倫斯分享過去情景喜劇的時尚趨勢、自身合作的球鞋以及拍攝《絕地戰警FOR LIFE》的趣事，威爾史密斯還回憶1990年他演出《新鮮王子妙事多》時穿的球鞋，並透露其中的15雙已經送給家人與朋友。

在 Instagram 查看這則貼文 Joe La Puma（@jlp）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 13 日 上午 11:47 張貼

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最後兩人於Stadium Goods總共買下11雙鞋，威爾史密斯選了Sacai X Nike LDWaffle、Off-White X Nike Air Force 1以及多雙Air Jordan 1；馬汀勞倫斯則挑選Air Jordan 1、Air Jordan 4、Air Jordan 11以及Air Jordan 12，總消費金額高達到美金8,432元（約台幣25萬元）。

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