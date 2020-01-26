fb ig video ETtoday search mobile

開箱／只有25條的寶格麗新年限定項鍊！　紅寶石喜氣、連包裝都美翻

> >

▲開箱寶格麗農曆新年限定版項鍊禮盒。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

歡度農曆春節，寶格麗（BVLGARI）特別為華人市場推出新年限定版珠寶Fiorever系列項鍊，以玫瑰金鑲鑽花朵中央鑲嵌1顆圓形紅寶石，傳遞來自羅馬的熱情，更令人驚喜的是包裝超豪華，盒上是紅底襯著金色羅馬總店與煙火圖案，呼應年節的歡愉喜慶。

▲▼ BVLGARI新年限定款 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲寶格麗Fiorever系列農曆新年限定版項鍊的包裝盒很喜氣。（圖／記者陳雅韻攝）

寶格麗Fiorever系列設計靈感源自龐貝古城壁畫中的圖案，以八辦花造型著稱，為農曆新年推出的特別版玫瑰金鍊墜採鏤空設計，花瓣中各鑲嵌美鑽，烘托中央的紅寶石，全台限量25件。

▲▼ BVLGARI新年限定款 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲寶格麗Fiorever系列農曆新年限定版玫瑰金紅寶石與鑽石項鍊，149,000元。（圖／品牌提供，以下同）

未限量的Fiorever系列鏤空線條設計，則全由美鑽點亮珠寶，分別有單墜或垂墜設計的鍊墜、修長的耳環與雙花設計的鑽戒，戴上貴氣油然而生。

▲▼ BVLGARI新年限定款 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ BVLGARI新年限定款 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Fiorever系列玫瑰金鑽石長鍊（左）1,584,000元，末端也垂墜鏤空花瓣的項鍊133,100元。

▲▼ BVLGARI新年限定款 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ BVLGARI新年限定款 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Fiorever系列玫瑰金鑽石垂墜耳環（左）177,400元，雙花戒指139,400元。

關鍵字：

寶格麗, BVLGARI
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

池昌旭肌肉不是練假的　完美駕馭CK新裝、眼神放電帥翻

池昌旭肌肉不是練假的　完美駕馭CK新裝、眼神放電帥翻

王心恬鍾情400萬喬治傑生魚盤　當藝術品捨不得裝海鮮

王心恬鍾情400萬喬治傑生魚盤　當藝術品捨不得裝海鮮

巴黎男裝周／Off-White街頭男孩變優雅紳士　西裝袖口挖洞秀小心機

巴黎男裝周／Off-White街頭男孩變優雅紳士　西裝袖口挖洞秀小心機

米蘭男裝周／墨守成規的制服太無聊　Ferragamo玩混搭 怪奇鼠躍上名牌衫迎新年　2900元可擁有手機殼 王子妃梅根全身咖啡色沒土味　靠不同面料穿出層次感 把台灣黑熊、石虎印在SWATCH上　專屬訂製來襲 金球獎／凱特布蘭琪禮服正面鸚鵡螺　轉身變扇貝 金球獎／翹臀珍被譏像聖誕禮物　小丑女飄度假風　 C羅戴1500萬元勞力士　閃爆滿鑽設計襯百億身價

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面