開箱／只有25條的寶格麗新年限定項鍊！　紅寶石喜氣、連包裝都美翻

▲開箱寶格麗農曆新年限定版項鍊禮盒。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

歡度農曆春節，寶格麗（BVLGARI）特別為華人市場推出新年限定版珠寶Fiorever系列項鍊，以玫瑰金鑲鑽花朵中央鑲嵌1顆圓形紅寶石，傳遞來自羅馬的熱情，更令人驚喜的是包裝超豪華，盒上是紅底襯著金色羅馬總店與煙火圖案，呼應年節的歡愉喜慶。

▲寶格麗Fiorever系列農曆新年限定版項鍊的包裝盒很喜氣。（圖／記者陳雅韻攝）

寶格麗Fiorever系列設計靈感源自龐貝古城壁畫中的圖案，以八辦花造型著稱，為農曆新年推出的特別版玫瑰金鍊墜採鏤空設計，花瓣中各鑲嵌美鑽，烘托中央的紅寶石，全台限量25件。

▲寶格麗Fiorever系列農曆新年限定版玫瑰金紅寶石與鑽石項鍊，149,000元。（圖／品牌提供，以下同）

未限量的Fiorever系列鏤空線條設計，則全由美鑽點亮珠寶，分別有單墜或垂墜設計的鍊墜、修長的耳環與雙花設計的鑽戒，戴上貴氣油然而生。

▲Fiorever系列玫瑰金鑽石長鍊（左）1,584,000元，末端也垂墜鏤空花瓣的項鍊133,100元。

▲Fiorever系列玫瑰金鑽石垂墜耳環（左）177,400元，雙花戒指139,400元。