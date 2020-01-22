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集團收購轉向潮流界！Off-White母公司收購AMBUSH鎖定潮粉荷包

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編輯／Duke

近年看到許多集團收購獨立運作的品牌來壯大自身勢力，然而，不僅奢侈品牌難逃集團的魔爪，最近就連潮牌與選貨店也淪陷。近日，Off-White母公司New Guards Group正式宣布，目前已經收購AMBUSH的多數股份，並且開立近20年的紐約選貨店Opening Ceremony與其服飾品牌也將納入集團旗下，而這也會讓New Guards Group順利登頂高端街頭品牌中的霸主。

來自義大利的New Guards Group集團，旗下擁有Off-White、Marcelo Burlon、Palm Angels、Heron Preston等享譽國際的知名品牌，這次收購AMBUSH與Opening Ceremony後，New Guards Group也順利成為自身類別中的霸主，因為支撐著這些高端街頭品牌的族群，便是Y世代（千禧世代）的年輕消費者們。

▲NGG收購案。（圖／翻攝自IG@off____white、@countyofmilan、@palmangels、Heron Preston官網）

▲NGG收購案。（圖／翻攝自IG@off____white、@countyofmilan、@palmangels、Heron Preston官網）

▲靠著Off-White、Palm Angels、Heron Preston、AMBUSH等高端街頭品牌，New Guards Group也順利成為霸主。（圖／翻攝自IG@off____white、@countyofmilan、@palmangels、Heron Preston官網）

然而，AMBUSH與Opening Ceremony被收購以後，將不會影響品牌的運作，其中，創立AMBUSH的Yoon維持主理人的身份，而Opening Ceremony的創意總監依舊會由Carol Lim與Humberto Leon擔任，但所有的Opening Ceremony實體店面則會全數關閉，不過，喜愛Opening Ceremony的朋友千萬別太難過，因為品牌將在未來以更好的面貌與大家見面喔！

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關鍵字：

集團收購, Off-White, NewGuardsGroup, AMBUSH, OpeningCeremony, MarceloBurlon, PalmAngels, HeronPreston, Y世代
fashion.net

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